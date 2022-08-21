تمويلك في إمكان الراجحي بدون تعيقدات وسهولة في الاجراءات وتصل مدة السدد حتي 60 شهرا

وعن أحد أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية اليوم سوف نتحدث عن شركة تمويلية سعودية هي الأكبر داخل المملكة . وهي شركة إمكان الراجحي والتي تعد أحد أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي السعودي لأبناء الوطن السعودي . ونعلم جيدا أيضا أن مصرف الراجحي يعد أحد أكبر البنوك المصرفية داخل الوطن العربي بأكمله ليس فقط في المملكة العربية السعودية . وهذا ليس من الناحية المصرفية فقط بل لأنه يعد الأكثر دعما لابناء شعبه من المواطنين والمواطنات داخل المملكة . حيث أنه يقوم بتقديم كافة أنواع التمويلات التي يحتاجها المواطن السعودي تمويل سيارات تمويل مساعدات تمويل عقارات تمويل شركات وأكثر من ذلك بكثير مما يجعل له الشعبية الأكبر داخل المملكة . حيث يلجأ اليه الكثير من المواطنين وكذلك الغير مواطنين . وذلك لما يتمتع به من سمعة طيبة في كافة اجراءاته وسهوله التعامل معه .

أما اليوم يقدم مصرف الراجحي خدمات تمويلية من خلال شركة إمكان . حيث أنه يمكن الحصول على تمويل من شركة إمكان الراجحي بصورة سهلة وبسيطة ودون تعقيدات . وعلى جانب قد قامت شركة إمكان الراجحي بتسهيل كافة الإجراءات والشروط لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة داخل المملكة . وكان الهدف من إنشاء شركة تمويل إمكان الراجحي هي العمل أكثر على مساعدة أبناء الوطن السعودي في التيسير لحصولهم على تمويل شخصي يساعدهم في ادارة كافة امورهم المعيشية . وانه كما نعلم أن مصرف الراجحي هو مصرف اسلامي . وكذلك أيضا تعد شركة إمكان الراجحي وكافة تمويلاته تابعة لأحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع ضوابطها . وكذلك تتمتع شركة امكان بفترة سداد منافسة والتي تصل حتى 60 شهر. أما اليوم سوف نتحدث عن ماهي الاوراق الخاصة بتمويل إمكان وكذلك سوف نتعرف عن أهم الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين لهذا التمويل . وسوف نتعرف أيضا عن طريقة التسجيل والتعامل بالخطوات للحصول على تمويل إمكان .

ما هي الأوراق والمستندات التي تحتاجها كمتقدم للحصول على تمويل من شركة إمكان الراجحي

أولا / يجب أن تحمل معك بطاقة الهوية الوطنية السعودية الخاصة بالمتقدم على التمويل كما أنه يجب أن تكون تلك البطاقة سارية.

ثانيا / على المتقدم أن يقوم بإحضار نموذج لطلب التمويل الشخصي من شركة إمكان .

ثالثا / إحضار ما يفيد من جهة العمل التابع لها المتقدم ما يفيد قيمة راتبه الشهري .

شروط تمويل إمكان الراجحي الواجب توافرها .

أولاً / تمويل شركة إمكان لا يمنح إلا للمواطنين السعوديين فقط . كذلك أن يكون المتقدم مقيم بصفة دائمة داخل المملكة .

ثانيا / عن عمر المتقدم فقد حددته الشركة بأن يتراوح مابين 20 عاما وحتى 60 عام.

ثالثا / كما أن الشركة قد اشترطت على المتقدم الذي يعمل في القطاع العام أن تكون مدة عمله لا تقل عن 6 أشهر.

رابعا / أما بخصوص راتب المتقدم فأنه يجب أن لا يقل راتبه الشهري عن مبلغ 5000 ريال سعودي.

كيفية التعامل والتسجيل للتقديم على التمويل المقدم من إمكان الراجحي