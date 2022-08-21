نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلك في إمكان الراجحي بدون تعيقدات وسهولة في الاجراءات وتصل مدة السدد حتي 60 شهرا في المقال التالي
وعن أحد أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية اليوم سوف نتحدث عن شركة تمويلية سعودية هي الأكبر داخل المملكة . وهي شركة إمكان الراجحي والتي تعد أحد أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي السعودي لأبناء الوطن السعودي . ونعلم جيدا أيضا أن مصرف الراجحي يعد أحد أكبر البنوك المصرفية داخل الوطن العربي بأكمله ليس فقط في المملكة العربية السعودية . وهذا ليس من الناحية المصرفية فقط بل لأنه يعد الأكثر دعما لابناء شعبه من المواطنين والمواطنات داخل المملكة . حيث أنه يقوم بتقديم كافة أنواع التمويلات التي يحتاجها المواطن السعودي تمويل سيارات تمويل مساعدات تمويل عقارات تمويل شركات وأكثر من ذلك بكثير مما يجعل له الشعبية الأكبر داخل المملكة . حيث يلجأ اليه الكثير من المواطنين وكذلك الغير مواطنين . وذلك لما يتمتع به من سمعة طيبة في كافة اجراءاته وسهوله التعامل معه .
أما اليوم يقدم مصرف الراجحي خدمات تمويلية من خلال شركة إمكان . حيث أنه يمكن الحصول على تمويل من شركة إمكان الراجحي بصورة سهلة وبسيطة ودون تعقيدات . وعلى جانب قد قامت شركة إمكان الراجحي بتسهيل كافة الإجراءات والشروط لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة داخل المملكة . وكان الهدف من إنشاء شركة تمويل إمكان الراجحي هي العمل أكثر على مساعدة أبناء الوطن السعودي في التيسير لحصولهم على تمويل شخصي يساعدهم في ادارة كافة امورهم المعيشية . وانه كما نعلم أن مصرف الراجحي هو مصرف اسلامي . وكذلك أيضا تعد شركة إمكان الراجحي وكافة تمويلاته تابعة لأحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع ضوابطها . وكذلك تتمتع شركة امكان بفترة سداد منافسة والتي تصل حتى 60 شهر. أما اليوم سوف نتحدث عن ماهي الاوراق الخاصة بتمويل إمكان وكذلك سوف نتعرف عن أهم الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين لهذا التمويل . وسوف نتعرف أيضا عن طريقة التسجيل والتعامل بالخطوات للحصول على تمويل إمكان .
ما هي الأوراق والمستندات التي تحتاجها كمتقدم للحصول على تمويل من شركة إمكان الراجحي
- أولا / يجب أن تحمل معك بطاقة الهوية الوطنية السعودية الخاصة بالمتقدم على التمويل كما أنه يجب أن تكون تلك البطاقة سارية.
- ثانيا / على المتقدم أن يقوم بإحضار نموذج لطلب التمويل الشخصي من شركة إمكان .
- ثالثا / إحضار ما يفيد من جهة العمل التابع لها المتقدم ما يفيد قيمة راتبه الشهري .
شروط تمويل إمكان الراجحي الواجب توافرها .
- أولاً / تمويل شركة إمكان لا يمنح إلا للمواطنين السعوديين فقط . كذلك أن يكون المتقدم مقيم بصفة دائمة داخل المملكة .
- ثانيا / عن عمر المتقدم فقد حددته الشركة بأن يتراوح مابين 20 عاما وحتى 60 عام.
- ثالثا / كما أن الشركة قد اشترطت على المتقدم الذي يعمل في القطاع العام أن تكون مدة عمله لا تقل عن 6 أشهر.
- رابعا / أما بخصوص راتب المتقدم فأنه يجب أن لا يقل راتبه الشهري عن مبلغ 5000 ريال سعودي.
كيفية التعامل والتسجيل للتقديم على التمويل المقدم من إمكان الراجحي
- اولا / قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي .
- ثانيا / على المتقدم القيام بسرعة تسجيل الدخول علي الصفحة الرئيسية بالموقع . ومن إنشاء حساب شخصي والتسجيل به في مصرف الراجحي.
- ثالثا / كما أنه يجب عليه ملء وادخال كافة البيانات الخاصة به والشخصية والمطلوبة منه بصورة صحيحة دون أن تشوبها شائبة أو خطأ لكي تنجح عملية التمويل . ومن ثم وافق على كافة الشروط والأحكام والضغط على كلمة موافق .
- رابعا / على المتقدم أن يقوم بنفسه بتحديد مبلغ التمويل الخاص به والذي يراه مناسبا له ومن يرفع كافة بياناته للحصول على التمويل .
- خامسا / ومن ثم سوف تتم عملية المراجعة الخاصة بالطلب الخاص بك ويتم الرد عليك مباشرة فور المراجعة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويلك في إمكان الراجحي بدون تعيقدات وسهولة في الاجراءات وتصل مدة السدد حتي 60 شهرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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