حساب المواطن ومعلومات التسجيل الجديدة مع رابط مباشر للتسجيل

أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات المواطنين على الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 57 من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج هذا وقد وصلت مبالغ الدعم للمستحقين إلى 3.6 مليار ريال سعودي.

وذلك عن شهر أغسطس الجاري وقد بلغ عدد المستفيدين إلى 10.9 مليون مستفيد وقد بدأ البرنامج في استقبال الاعتراضات بعد إيداع الدعم ويتم التعامل مع الاعتراض والرد عليه في خلال تسعون يوما.

خطوات وطريقة تقديم الاعتراض على حساب المواطن

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

ثم يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة به على حساب المواطن.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على شكوي على مبلغ الاستحقاق مع توضيح ظروف المعيشة.

ثم يقوم المواطن بانتظار الرد على الشكوى في خلال ثلاثة أشهر.

إذا تم قبول الشكوى يتم صرف قيمة الدعم المستحق فورا.

خطوات وطريقة الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن. ثم يقوم بالضغط على إدارة الحسابات ثم يقوم بالدخول على الحساب الشخصي. بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على تاريخ الاستحقاق وعند ظهور عدم توافر الأهلية ستظهر أمام المواطن أسباب الرفض. يقوم المواطن بمعرفة أسباب عدم الحصول واستحقاق الدفعة. ثم يقوم المواطن بتحديث البيانات أو استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة. بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على حفظ البيانات.

خطوات وطريقة التعرف على الأشخاص التابعين المضافين إلى حسابك الخاص:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

ثم يقوم بتسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور.

بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على تفاصيل الطلب ومنها يختار بيانات التابعين.

ستظهر أمام المواطن كافة التفاصيل عن الأشخاص التابعين له بالتفصيل.

طريقة وخطوات الاستعلام عن استحقاق الدفعة من حساب المواطن:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن.

ثم يقوم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يقوم بالضغط على خانة المدفوعات ثم يقوم بالاستعلام عن حالة الدفعات.

خطوات وطريقة الاستعلام عن البيانات في حساب المواطن برقم الهوية الوطنية:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.