الجزائر تشيع جثمان الأمين العام لرئاسة الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وحضر مراسم التشييع رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان الرئاسة عبد العزيز خلف، وعدد من مستشارى الرئيس الجزائرى، وأعضاء الحكومة.
وفى كلمة تأبينية للراحل خلال مراسم التشييع، أوضح المتحدث الرسمى للرئاسة الجزائرية سمير عقون أن الفقيد يعد من بين قيادات الدولة التزامًا وكفاءة ونزاهة وثقة، مشيرًا إلى أن الراحل تقلد مهام ومسؤوليات عليا فى الدولة أثبت فيها تمكنه وحسن إدارته.
وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد عيّن الراحل أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية يوم 21 ديسمبر 2019.
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