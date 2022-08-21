الجيش المالى: تحييد 90 إرهابيا ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى بيان صادر، اليوم السبت، عن القيادة العامة للجيش فى مالى، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال البيان: "استطاعت القوات المسلحة المالية من تحييد إرهابيين وتدمير مخابئهم، فى إطار عمليات ماليكو وكليتيقى، حيث أدت دقة المعلومات، إلى التركيز على شن هجمات برية، مرفوقة بدعم جوى".

وأوضح البيان، أن عملية ماليكو استهدفت "جماعات إرهابية" فى إقليم موناكا وإقليم بورام.

وأشار إلى أن سلاح الجو المالى وجه ضربات جوية استهدفت جماعات إرهابية كانت تستعد لشن هجمات فى منطقة برام.

ووفقا لبيان الجيش المالى، فقد تمكنت القوات اليوم السبت، من إحباط هجوم إرهابى فى مخرج كيدال - مانيكا، وتحييد عناصر إرهابية أخرى، مع توسيع عمليات التمشيط بمساعدة القوات الجوية، ومصادرة عدد من الأسلحة.

ولفت بيان الجيش المالى، إلى أن العمليات العسكرية فى يومى 13 و14 أغسطس الجارى، أسفرت عن تحييد 5 "إرهابيين"، والقضاء على 22 آخرين، وإصابة 41 آخرين.

وتسلم الجيش المالى فى 9 أغسطس الجارى، 12 طائرة عسكرية من روسيا، وذلك فى إطار دعم الجيش الروسى للسلطات المالية فى مجابهة الإرهاب.