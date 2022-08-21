الخارجية النمساوية تستدعى المندوب الروسى الدائم فى فيينا

جدة - نرمين السيد - وأعربت الوزارة - فى بيان صحفى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - عن غضبها تجاه التصريحات التى وصفها بـ"غير الإنسانية" التى أدلى بها المندوب الروسى الدائم، ومحاولاته للتركيز على أمر لا يمكن التحدث عنه من منظور خاص، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة:"نقف مع حرية التعبير، لكن لدينا الحق لاتخاذ خطوات حاسمة ضد مثل هذه التصريحات التحريضية ولذلك تم استدعاء المندوب الروسى الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف (أمام الوزارة) غدا الأحد .

إلى ذلك، قال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز إدارة الدفاع الوطنى الروسى اليوم إن القوات الأوكرانية تخطط لتفجير جسر يعبر نهر أنجول فى منطقة نيكولاييف.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عنه قوله زرعت القوات الأوكرانية ألغاما تحت الجسر الذى يعبر نهر إنجول فى منطقة نيكولاييف وتخطط لتفجيره من أجل تحميل القوات المسلحة الروسية المسؤولية عن الضربات العشوائية على البنية التحتية للنقل.

وتابع "وفقا لمعلومات موثوقة، فى فوسكريسينسك بمنطقة نيكولاييف، قامت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بزرع ألغام تحت وحول الجسر العابر لنهر إنجول وكذلك على حدود الطريق السريع المجاور. ومع ذلك، لم يجر تحذير السكان المحليون بشكل متعمد".

ووفقًا للقائد الروسى فإنه، بعد تفجير الجسر، والذى سيحظى بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، تعتزم القوات الأوكرانية إلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية فى الضربات العشوائية المزعومة على البنية التحتية للنقل.

وفى أوكرانيا، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إن أحد الأهداف الرئيسية لروسيا هو إذلال الأوكرانيين والتقليل من قيمة الأبطال الأوكرانيين ونشر اليأس والخوف فى البلاد.

وأضاف زيلينسكى - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "من المهم للغاية عدم الاستسلام لضغوط العدو أو إظهار الضعف أو الشعور بالتعب".

ودعا زيلينسكى الشعب الأوكرانى بالصمود والاحتفاظ بالقوة لمقاومة الاستفزازات الروسية لأطول مدة ممكنة، وذلك حتى تتمكن أوكرانيا من محاسبة روسيا على أفعالها.

وفى سياق آخر، قال زيلينسكى إن الأسبوع القادم سيكون ذى أهمية كبيرة لأوكرانيا مع احتفالها بيوم العلم الوطنى ويوم الاستقلال، مضيفا: "نحن نستعد بشكل نشط للأسبوع الجديد، الذى سيكون مهما جدا بالنسبة لنا، لدولتنا حيث سيضم يوم العمل الوطنى ويوم الاستقلال".

وتابع الرئيس الأوكرانى قائلا: "سيكون هناك إحياء لذكرى لقدامى محاربى الحرب من أجل حرية أوكرانيا، وسيكون هناك منصة القرم والتى ستكون خاصة هذا العام، حيث يمكن بالفعل هذا العام الشعور بأن احتلال القرم مجرد وضع مؤقت، وأن أوكرانيا ستعود إلى سابق عهدها".

وأشار إلى أنه تم تنظيم وجدولة المحادثات والزيارات الهامة مع الأصدقاء الحقيقيين لأوكرانيا خلال الأسبوع المقبل.

وقال زيلينسكى إنه بمرور 6 شهور على الحرب بين أوكرانيا وروسيا، فإنها غيرت كل شيء بالنسبة لأوكرانيا وأوروبا والعالم أجمع، مؤكدا أن ذلك سيتم التحدث عنه بالتفصيل فيما بعد.