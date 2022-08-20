رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 برقم الجلوس على موقع moe.gov.ly

نرصد لكم من خلال هذا التقرير نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022 برقم الجلوس، وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت عمليات بحث متعددة عن الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الإعدادية في ليبيا من خلال رقم جلوس الطالب، ويترقب الطلاب والطالبات في ليبيا موعد الكشف عن النتائج، للاطمئنان على مستقبلهم التعليمي والتعرف على مجموعات الدرجات التي حصل عليها كل طالب وطالبة، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض عليكم رابط الاستعلام عن النتيجة، والذي يمكنكم من خلاله الحصول على النتيجة المتعمدة، بعد اعتماد وزارة التعليم لها.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022

وتعتبر شهادة التعليم الأساسي إحدى أهم الشهادات الدراسية بين المراحل التعليمية المختلفة، لذا يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم موعد الإعلان عن نتائج الطلاب، ويسيطر القلق على الجميع نظرا لأهمية تلك المرحلة في حياة الطالب الدراسية، وكان مدير عام المركز الوطني للامتحانات، السيد أحمد مسعود قد كشف عن الموعد المحدد للإعلان عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2022، وكانت تقارير امتحانات طلاب الصف الثالث الإعدادي الدور الأول قد أكدت أن نسب نجاح الطلاب هذا العام تعد من أفضل النتائج مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن النتائج مرضية للجميع.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2022

وكانت وزارة التعليم الليبية قد كشفت عن انتهاء عملية الفرز والتصحيح، وكان قد خضع لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام نحو مائة وتسعة وستون ألف ومائة ثمانية وأربعون طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية، ومن المفترض أن تقوم وزارة التعليم باعتماد النتائج والكشف عنها خلال الأيام القادمة، ويمكن الاستعلام عن النتائج والتعرف على الطلاب التي حصل عليها الطالب من خلال رقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لوزارة التعليم الليبية، بعد اعتماد النتيجة ورفع النتائج على موقع الوزارة، وتحديدا نهاية شهر أغسطس الحالي 2022، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: