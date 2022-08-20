نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان … رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي من موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg في المقال التالي
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الرسمي الان ننقلها ونوافيكم بها فى ظل ارتفاع كبير فى عمليات البحث على جوجل حول البحث على طرق استخراج نتائج تنسيق تلك المرحلة حيث من المقرر على ان يبدأ موقع التنسيق في مساء يوم الغد الموافق ميلادياً اليوم الثاني والعشرون من اغسطس على اغلاق ابواب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية على ان نبدأ على غرار هذا الامر من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على عرض طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق المرحلة الثانية اون لاين
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
الان اصبح بإمكانكم الحصول على رابط تنسيق المرحلة الثانية، حيث من المقرر على ان يباشر فى البحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية نحو 270 ألف طالب وطالبة بعدما اعلنت وزارة التعليم العالي على بدء أعمال التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية بحد أدنى وصل الى 58% بالنسبة لطلاب شعبة ادبي وبحد ادني وصل الى 60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم على غرار هذا الامر طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق تلك المرحلة بعدما أكدت وزارة التعليم العالي على ان يكون الموعد الاخير لاستقبال رغبات الطلاب على تلك المرحلة صباح يوم الاثنين 22 اغسطس
خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية
سيكون الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية اون لاين وذلك بالاسم الرباعي ورقم الجلوس والرقم القومي على النحو التالي:-
- فى الخطوة الأولى:- قم بالدخول على موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية
- فى الخطوة الثانية:- ابدء فى اختيار ايقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة
- فى الخطوة الثالثة- قم بالبدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء بادخال رقم جلوسك فى الأيقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الخامسة:- قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة السادسة:- ادخل الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الاخيرة انقر على ايقونة استعلام حتي تكون أمامك النتيجة على الفور امامك معلنة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الان … رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالرقم القومي من موقع التنسيق الرسمي tansik.digital.gov.eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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