نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي برقم الامتحاني في المقال التالي
رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية على تفعيله حتى يصبح أمام كل الطلاب والطالبات شغال بعدما تبدأ وزارة التربية والتعليم العراقية على الكشف عن ظهور تلك النتائج التي قد أكدت المصادر الموثقة على انها ستكون خلال الاسبوع الجاري معلنة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول
رابط نتائج السادس الاعدادي بشكل رسمي أصبح الترند الذي يتزايد حوله الى حد كبير البحث على جوجل، حيث تخطط وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء تفعيل رابط اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي وذلك لسرعة الحصول عليها بشكل وبصورة الإلكترونية بمجرد ان يتم الاعلان رسمياً على ان النتائج أصبحت معلنة امام جميع الطلاب والطالبات ، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان عمليات التصحيح والرصد قد انتهت على مستوى ثلاث مواد فى الفترة الاخيرة ومعهم تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات التصحيح بنسبة وصلت إلى 90% للتأكد الوزارة على ان بمجرد من الانتهاء سيتمكن كل الطلاب والطالبات من اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرض نوافيكم به الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الآن
خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول
سيتم استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي وذلك لمساعدة ابنائنا الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على النحو التالي:-
- في الخطوة الاولى:- قم بالبدء على فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- فى الخطوة الثانية:- قم بالبدء على اختيار ايقونة استعلام عن نتائج السادس الاعدادي
- فى الخطوة الثالثة:- قم بالبدء على ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها
- فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء فى ادخال وتحديد المحافظة التابع اليها فى الخانة المخصصة لها
- فى الخطوة الاخيرة:- قم بالنقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح
- هذا ومع العلم على ان النتائج تعلن كذلك داخل المدارس العراقية بعد إعلانها على موقع الوزارة
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