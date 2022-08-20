عاجل- وفاة 4 موريتانيين جراء الفيضانات

جدة - نرمين السيد - وذكرت اللجنة -فى بيان مساء اليوم السبت- أن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم فى نواكشوط إثر تعرضهما لصعق كهربائى، وتم انتشال جثمان طفل رابع قضى غرقا فى لعصابة شرقى موريتانيا.

واكدت اللجنة تسجيل خسائر مادية من بينها سقوط منازل وتضرر شبكة المياه وشلل فى حركة المرور بسبب الفيضانات.

وعلى صعيد متصل، قال الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى إن الدولة لديها القدرة والاستعداد والجاهزية؛ للتعاطى مع مشاكل المواطنين، والتدخل فى حالة حدوث أى طارئ.

وأضاف الغزوانى -فى تصريحات للصحفيين بعد زيارة مفاجئة لمدينة "كيهيدى"، التى غمرت الفيضانات مئات من منازلها- إن الدولة تسعى دائما للتدخل فى أسرع وقت للتعاطى والوقوف مع المواطنين.

وأضاف "نحمد الله على عدم وجود أضرار بشرية بينما تعد الأضرار المادية عادية جدا، ويوجد بعض المواطنين فى المدارس فى حالات استثنائية نتيجة الأمطار"، وفق تعبيره.

ووصل الرئيس الموريتانى، كيهيدى لمعاينة أوضاع السكان، بعد أمطار قوية شهدتها المدينة أدت لتشريد مئات الأسر.

وكان الرئيس الموريتانى يقضى عطلته السنوية فى مسقط رأسه مدينة بومديد شرقى موريتانيا، قبل أن يقرر اليوم زيارة مدينة "كيهيدى" للاطلاع على حجم الخسائر التى خلفتها الفيضانات.