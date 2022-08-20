البنك المركزى التايوانى: تسجيل أفضل معدل للصادرات مقابل الوارادت

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى التايوانى، اليوم السبت، أن فائض الحساب الجارى لتايوان انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عام خلال الربع الثانى من 2022، وذلك مع زيادة الواردات من معدات أشباه الموصلات والمنتجات المعدنية والمواد الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل حاد.





وأشارت بيانات البنك المركزى -بحسب وكالة الأنباء التايوانية الرسمية "سى إن إيه" - إلى أن الفائض فى الحساب الجارى للبلاد، والذى يقيس بشكل أساسى الصادرات والواردات من سلع وخدمات الدولة، انخفض بمقدار 2.99 مليار دولار أمريكى عن العام السابق ليصبح 26.55 مليار دولار أمريكى فى الربع الثانى من 2022، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من عام 2021، عندما كان 25.96 مليار دولار أمريكى، ويحدث فائض الحساب الجارى عندما تتجاوز الصادرات حجم الواردات، بينما يؤدى العكس إلى حدوث عجز.

وأوضح البنك المركزى التايوانى أنه مع حرص صُناع أشباه الموصلات فى تايوان على توسيع الإنتاج فى العام الماضى، بلغت واردات معدات الإنتاج ثالث أعلى قيمة ربع سنوية بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكى فى الربع الثانى من 2022، متخلفة فقط عن 9.2 مليار دولار أمريكى فى الربع الثالث من العام الماضى، و9 مليارات دولار فى الربع الرابع من 2021.

وأضاف البنك المركزى أن واردات المنتجات المعدنية التايوانية بلغت 21.5 مليار دولار أمريكى مع ارتفاع واردات النفط الخام بمقدار 3.5 مليار دولار أمريكى عن العام السابق، وارتفعت مشتريات الفحم بمقدار 2.4 مليار دولار أمريكى على أساس سنوى، وارتفعت واردات الغاز الطبيعى المسال بمقدار 2 مليار دولار أمريكى، فى حين ارتفعت واردات البلاد من الأجهزة الوقائية من فيروس كورونا بمقدار 1.8 مليار دولار أمريكى عن العام السابق إلى 3.6 مليار دولار أمريكى.

وأشار البنك المركزى إلى أنه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، سجلت تجارة البضائع التايوانية فائضًا قدره 17.79 مليار دولار أمريكى، بانخفاض قدره 6.08 مليار دولار أمريكى عن العام السابق، بينما سجلت تجارة الخدمات فائضًا قدره 3.73 مليار دولار أمريكى، بارتفاع 1.35 مليار دولار أمريكى عن العام السابق.