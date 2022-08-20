وفاة 15 شخصا فى الهند بسبب انزلاقات أرضية شمالى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة، فى بيان، اليوم السبت، إنه "تم إرسال مسعفين إلى منطقة ماندى فى إقليم هيماشيل براديش (شمال)، حيث جرف الفيضان منزلين وتسبب فى مقتل ثمانية أشخاص. كما قُتل فى المنطقة سبعة أشخاص آخرين بسبب الانزلاقات الأرضية والفيضانات".

وبث التلفزيون صورا لتدمير جزء من جسر للسكك الحديدية فى منطقة كانجرا، حيث تكشف الصور جرف الطوفان له.

وقررت السلطات المحلية إغلاق المدارس فى المناطق الأكثر تضررا.