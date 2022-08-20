جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان صحفى أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن اللواء الثانى التابع لفرقة الرد السريع فى وزارة الداخلية نفذ عملية تفتيش واسعة فى بساتين "أبى صيدا الصغرى" بمحافظة ديالى، ما أسفر عن حرق وتدمير ثلاثة أوكار وضبط كمية من "تى إن تى" و7 قنابل يدوية و3 قنابل هاون و3 قنابل مضادة للدروع وبندقية بمبكشن، وكمية من العتاد المختلفة الأنواع وعدد من مخازن بندقية نوع كلاشنكوف ومواد طبية مختلفة. وتشن القوات الأمنية - بين الحين والآخر - عمليات أمنية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى ربوع البلاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- تدمير 3 أوكار لتنظيم داعش الإرهابى فى ديالى بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.