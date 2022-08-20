نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 20 وصية من طلال ابو غزالة للشباب ولناجحي وراسبي التوجيهي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 20 أغسطس 2022 11:11 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- مما يؤثر عن طلال ابو غزالة وصاياه العشرين للشباب بعد ان اجتاز سن ال85 .. تاليا صورة عنها :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 وصية من طلال ابو غزالة للشباب ولناجحي وراسبي التوجيهي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.