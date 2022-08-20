عاااجل ننشُر مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022 لمعرفة مؤشرات كل الكليات والمعاهد على موقع التنسيق

مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية والتي من المرتقب ان ينتهي مساء الاثنين الموافق 22 أغسطس عمليات التسجيل عليه بعدما يتم استيعاب نحو 270 ألف طالب وطالبة الان نستعرض ننقلها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز وذلك بالنسبة لطلاب شعبة ادبي ام علمي في كل المحافظات المصرية في ظل تساؤلات كل هولاء الطلاب عن كل ماهو متعلق حول تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2022

أشار معالي وزير التعليم العالي على ان طلاب الثانوية العامة خلال 5 أيام من بداية يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من أغسطس سيتمكنوا من اتمام التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية المقرر على ان تنتهي عملية التسجيل عليه بعدما يتم استقبال رغبات 270 ألف طالب فى الأماكن الشاغرة امام الطلاب فى كليات شعبة علمي ام ادبي، حيث اكدت وزارة التعليم العالي على ان هناك اماكن كثيرة من المخطط على ان تستقبل طلاب الشعبة الادبية او العلمية على مستوى كلية الطب البيطري والعلوم الاداب او الزراعة او غيرها من الكليات وكذلك المعاهد التي ستكون موجودة أمام الطلاب بعدما حددت وزارة التعليم العالي على ان الوزارة ستعمل على استقبال رغبات الطلاب بداية من حد ادني 246 درجة بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم ورياضة وحد ادني 238 درجة بالنسبة لطلاب شعبة أدبي وذلك على موقع التنسيق على شكل نستعرض نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

خطوات تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية

ننقل ونتابع أمام حضراتكم بالخطوات طريقة تسجيل رغبات الطلاب فى تنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة ادبي ام علمي على النحو التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

البدء فى تسجيل اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى تسجيل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب شعبة ادبي ام علمي

ادخل رقم هويتك في الايقونة المخصص لها

سجل الرغبات التي ترغب بها وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل