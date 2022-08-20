رابط moe.gov.eg للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 دور ثاني جميع المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 دور ثاني الان ننقل نستعرضه مع حضراتكم الان بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم على بدء إعلان ظهور نتائج الطلاب فى اتمام شهادة التعليم الأساسي فى دورته الثانية على شكل نستعرضه ونوافيكم به الآن عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 دور ثاني

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 دور ثاني شهدت فى الوقت الاخير ترقب من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم على ان نتائج الطلاب فى شهادة إتمام التعليم الأساسي الدور الثاني سيتم الكشف عنها من قبل السادة المحافظين اون لاين، حيث بشكل مؤخر تمكن طلاب 7 محافظات مصرية من الحصول على نتيجة اتمام الشهادة الاعدادية فى دورتها الثانية بعدما ان تم الاعلان عن اعتمادها الرسمي من قبل محافظ مدينة القليوبية المنوفية وكذلك الإسماعيلية وغيرها من المحافظات، على ان لم تنتهي بعض مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية من انتهاء من اعتماد نتائج جميع المحافظات المصرية، على غرار هذا الامر نعرض امام حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية 2022 دور ثاني

عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية سيصبح بإمكانكم إجراء الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الدور الثاني من خلال موقع الوزارة الرسمي فور اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على الشكل التالي:-