إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بجدرى القردة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الوزارة محمد سياحريل، إن المريض كانت لديه "وعى ومعرفة عالية بالمرض"، بحسب "فرانس برس". وأضاف للصحفيين: "لذلك عندما ظهرت الأعراض، على الفور فحصها لدى طبيب. النتيجة ظهرت إيجابية خلال يوم". وأوضح أن الرجل حاليا يخضع للعزل فى العاصمة جاكرتا. وصل المريض إلى إندونيسيا فى 8 أغسطس وظهرت عليه أعراض الحمى والطفح الجلدى بعد أسبوع.

ورفض المتحدث باسم الوزارة تحديد الدولة التى قدم منها الرجل إلى إندونيسيا. فى أماكن أخرى فى جنوب شرق آسيا، أكدت سنغافورة تسجيل أكثر من 12 إصابة، وسجلت الفلبين وتايلاند أيضا أولى حالات الإصابة.

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