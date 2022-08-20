كوريا الجنوبية تشترى حصة بقيمة 150 مليون دولار فى شركة أمريكية لحلول الطاقة

جدة - نرمين السيد - وقامت الشركتان التابعة للمجموعة، الشركة القابضة "إس كي" ومصفاة النفط "إس كيه إنرجى"، بشراء الحصة المُسيِّطرة فى شركة أتوم باور بولاية نورث كارولينا، المختصة فى تصنيع قواطع الدوائر الرقمية الصلبة التى تعمل بشرائح أشباه الموصلات للتحكم المُخصَّص فى البنية التحتية الكهربائية، ضمن حلول تخزين الطاقة الجديدة والمتجددة وشواحن المركبات الكهربائية. وقالت مجموعة "إس كى" إن منتجات شركة أتوم باور سيتم طرحها قريبًا فى منصات شحن المركبات الكهربائية فى المناطق السكنية والتجارية فى الداخل والخارج. وقال كيم مو هوان، رئيس مركز الاستثمار الأخضر فى الشركة القابضة "إس كى"، حسبما نقلت صحيفة "كوريا هيرالد": "من خلال الاستحواذ على شركة أتوم باور سنقوم بتأمين التقنيات الأساسية لأعمال حلول الطاقة، واكتشاف العديد من الفرص التجارية، بما فى ذلك تحقيق منصات حلول الطاقة لدينا".

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