أكبر ميناء حاويات فى بريطانيا يواجه الشلل بسبب إضراب عمالى

جدة - نرمين السيد - يعتزم قرابة ألفى عامل بأكبر ميناء للحاويات فى بريطانيا تدشين إضراب مدته 8 أيام، يوم الأحد، على خلفية النزاع بشأن الأجور، فى أحدث إضراب صناعى يطال عددا متزايدا من قطاعات الاقتصاد البريطانى.





وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، يرتقب أن يترك العمال، وبينهم سائقو الرافعات ومشغلو الآلات، وظائفهم فى ميناء فيليكسستو الواقع على الساحل الشرقى لإنجلترا والذى يتعامل مع نحو 4 ملايين حاوية سنويا من على متن 2000 سفينة.

يأتى الإضراب فى حين يواجه المسافرون بشتى أنحاء المملكة المتحدة اضطرابات السفر، يوم السبت، لليوم الثالث هذا الأسبوع، إذ واصل الآلاف من عمال السكك الحديد صيفا من الإضرابات سعيا إلى تحسين الأجور والأمن الوظيفى وسط ارتفاع حاد فى أسعار الغذاء والطاقة.

ومن المتوقع أن يعمل قطار واحد فقط من بين كل خمسة قطارات فى المملكة المتحدة يوم السبت، مع عدم وجود خدمات للسكك الحديد فى بعض المناطق طوال اليوم.

ولم تعمل معظم خطوط قطارات الأنفاق فى لندن يوم الجمعة بسبب إضراب منفصل.

وتزعم نقابة العمال أن الشركة المشغلة لميناء فيليكسستو، "سى كيه هاتشيسون القابضة"، تعطى الأولوية للأرباح بدلا من أجور لائقة للعمال.

ومن جانبها، قالت سلطات الميناء إنها "تشعر بخيبة أمل" لأن النقابة لم تجلس على طاولة التفاوض من أجل "محادثات بناءة لإيجاد حل".

ويتعامل ميناء فيليكسستو مع ما يقرب من نصف شحن الحاويات التى تدخل البلاد.

ومن شأن الإضراب أن يؤدى إلى تحويل السفن إلى موانئ فى أماكن أخرى بالمملكة المتحدة أو أوروبا.