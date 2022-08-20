ارتفاع ضحايا هجوم حركة الشباب على فندق فى مقديشو إلى 13 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكان المسؤول الأمنى محمد عبد القادر، قد قال اليوم السبت، إن: "القوات الأمنية واصلت تحييد الارهابيين الذين تم تطويقهم داخل غرفة فى مبنى الفندق". وأضاف "تم إنقاذ معظم الأشخاص، لكن تأكد مقتل ثمانية مدنيين على الأقل حتى الان".

وأضاف عبد القادر أن "قوات الأمن أنقذت عشرات المدنيين، بينهم أطفال، كانوا محاصرين فى المبنى".

واقتحم متشددون من حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، فندق الحياة مساء أمس الجمعة، وهم يطلقون أعيرة نارية وقنابل. ولا يزال المهاجمون مختبئين فى الفندق حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وسمع أزيز رصاص ودوى انفجارات متقطعة فى المنطقة.

ويعتبر هذا أكبر هجوم تشهده العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس الصومالى، حسن شيخ محمود، فى مايو. وتجمع عشرات الأشخاص ليل الجمعة/ السبت أمام المبنى لمحاولة الحصول على معلومات عن أقاربهم.

وقال أحد هؤلاء ويدعى، مودى على: "كنا نبحث عن أحد أفراد عائلتى فهو محاصر داخل الفندق". وأضاف "تم تأكيد وفاته وكذلك وفاة ستة أشخاص آخرين، بينهم اثنان أعرفهما".