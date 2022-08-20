أمين مجلس التعاون الخليجى يُدين الهجوم الإرهابى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم السبت الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقاً فى العاصمة الصومالية مقديشو؛ ما أدى إلى وفيات وعدد من الإصابات.





وأكد الحجرف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - موقف دول مجلس التعاون ضد أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. يُشار إلى أنه قتل ما لا يقل عن 15 شخصًا بينهم رجال أعمال ومالك الفندق، فى هجوم شنه مسلحو حركة الشباب المسلحة على أحد فنادق العاصمة الصومالية مقديشو أمس الجمعة .

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