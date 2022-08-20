وزير الدفاع الروسى يعلن بدء إنتاج صواريخ «تسيركون» فرط الصوتية

جدة - نرمين السيد - وقال "شويجو" إن الوزارة بدأت فى إنتاج صواريخ تسيركون بكميات كبيرة جدا"، مشيرًا إلى أن الوزارة الروسية وقعت فى "منتدى الجيش 2022" أيضا عقودا بقيمة نصف تريليون روبل تقريبا وأن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضا إنتاج صواريخ "كينجال".

وفى أوكرانيا، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن الأسلحة الغربية فى أيد أمينة، "ولن ينتهى بها الأمر فى أيدى العدو".

وكتب "يرماك" فى مقال صحفى، أوردت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية مقتطفات منه، اليوم السبت: "يمكننى أن أؤكد للشعب الأمريكى وممثليه المنتخبين أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى وإدارته يرون أن النشر الفعال للأسلحة ليس فقط أولوية قصوى، لكنه واجب مقدس أمام الشعب الأوكرانى".

وتابع "يرماك": "ولهذا السبب طبق زيلينسكى مستويات من الرقابة والمساءلة لضمان الإشراف على المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا".

وأفاد بأن "زيلينسكى" وفريق مستشاريه يلتقون بانتظام مع ممثلين من البلدان التى تقدم المساعدات لإطلاعهم على كيفية استخدامها.

وأضاف أن الحكومة تنظم جلسات إحاطة للجان الكونجرس الأمريكية ذات الصلة بشأن مراقبة المساعدة الأمنية، لافتا إلى أن السلطات الأوكرانية تتعاون عن كثب مع الملحق الدفاعى الأمريكى البريجادير جنرال جاريك هارمون الذى وصل مؤخرا، مع العلم بأن السلطات الأوكرانية سوف تمنحه مستويات غير مسبوقة من الوصول للبيانات والدعم.