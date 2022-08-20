عُمان ترفض فتح أجوائها أمام طيران الاحتلال
أفاد إعلام العدو الصهيوني، بأن سلطنة عُمان رفضت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الصهيونية.
وقالت صحيفة "اسرائيل اليوم" الصهيونية الليلة الماضية: إن تأمين مثل هذا المرور من شأنه أن يسمح لإسرائيل بخفض مدة الرحلات الجوية إلى دول الشرق الأقصى، مثل الهند وتايلاند والصين، إلى جانب إعلان السعودية الشهر الماضي فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران، بما في ذلك الرحلات الجوية الصهيونية".
وكانت الرئيسة التنفيذية لشركة "إل عال" الصهيونية دينا بن تال قد صرحت الأسبوع الماضي، بأنه "من المتوقع الحصول على إذن بالتحليق فوق عُمان في غضون أيام، وتوقعت أن تكون موافقة عمان مجرد إجراء شكلي".
ويشار إلى أن شركة "إل عال"، إلى جانب شركات صهيونية أخرى، قد حصلت بالفعل على موافقة للتحليق فوق أجواء السعودية.
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