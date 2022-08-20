طلب مساعدة من عبد العزيز بن فهد للمحتاجين فقط والمتعثرين وهبة لسداد الديون والقروض

مما لاشك فيه أن أرض المملكة العربية السعودية تشهد تقدما رائعا وتطورا كبيرا في جميع المجالات ومن هذه المجالات تقديم المساعدات المالية والعينية والعلاجية من قبل أمراءها وملوكها للمواطنين السعوديين من أجل استقرار البلاد ورفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن هذه المساعدات مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد الذي يسعى جاهدا في تقديم المساعدة للمحتاجين والفئات الأشد حاجة، لذلك يسعى الفقراء وأصحاب الديون في البحث عن كيفية الحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد من أجل حياة كريمة.

طريقة الحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز ١٤٤٤

يسعى الأمير عبد العزيز بن فهد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتلبيه احتياجات الفقراء والمستحقين لهذه المساعدات فهو من الأمراء السعوديين الذي يسعى جاهدا في تقديم المساعدات الإنسانية والمالية والعينية وهناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه المساعدات منها :

أولا على المواطن السعودي المتقدم لهذه المساعدة أن يبدأ كلامه بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” ثم إلقاء تحية الإسلام على سمو الأمير والأسرة الكريمة وعائلته وجميع العاملين معه .

يجب على المواطن السعودي المستفيد من هذه المساعدة أن يقوم بشرح حالته الاجتماعية والمادية التي كانت سبباً لطلب المساعدة من الأمير .

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت سبب ما يقوله عن حالته المادية وسبب طلبك لهذه المساعدة.

تقديم الشكر للأمير ووالده على الخدمات والمساعدات المقدمة للمواطنين السعوديين المستحقين لهذه المساعدة.

كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن المستفيد من هذه المساعدة.

شروط الحصول على مساعدة من الأمير عبد العزيز

حددت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن مجموعة من الشروط اللازمة التي يجب اتباعها للحصول على مساعدة الأمير عبد العزيز لعام 1444 هـ وتتمثل هذه الشروط في :