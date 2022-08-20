نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني جميع المحافظات

نتائج السادس الاعدادي 2022 والتي يترقبها مئات الطلاب والطالبات، حيث يدور البحث حالياً حول رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما اكدت الوزارة رسمياً بعد طول انتظار على الانتهاء من أعمال التصحيح والرفع بنسبة تجاوزت نسبتها الى 90% اي ان لم يعد يفصلنا على ظهور نتائج الطلاب فى تلك المرحلة سواء من الان ساعات قليلة، لذا نوافيكم ونعرض امامكم الطرق الصحيحة التي جاءت للاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

يعتبر الان موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واحدة من المواقع التي من خلالها سيتمكن ابنائنا الطلاب من الحصول على نتائجهم فى الصف السادس الاعدادي من خلاله، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان وزارة التربية والتعليم العراقية ستتمكن من اعلان ظهور وذلك بعد المباشرة من جميع عمليات التصحيح ورصد الدرجات بالنسبة لطلاب شعبة ادبي او شعبة الاحيائية، حيث تعمل حالياً وزارة التربية والتعليم العراقية من استكمال عمليات التصحيح واستكمالها على مستوى كل الادارات لذا اصبحت المؤشرات تفيد على ان ظهور نتائج الطلاب فى تلك المرحلة ستكون خلال الاسبوع الجاري دون الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لظهور نتائج الطلاب، لذا وعبر الفقرة التالية الان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية خطوات استعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات استعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022

نتابع وننقل أمام حضراتكم الكترونياً كيفية اجراء الاستعلام عن نتائج السادس الدور الاول وذلك على شكل الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني في الايقونة المخصصة لها

قم بتحديد المحافظة فى الأيقونة المخصصة لها

قم في النهاية بالنقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور امامك النتائج معلنة بنجاح

هذا ومع العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية تبدأ عمليات إعلانها بشكل تدريجي خلال الاسبوع الحالي على ان نوافيكم بكل التفاصيل المتعلقة حولها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز