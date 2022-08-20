نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايقاف الخدمات لا يمنع السفر 1444 “المديرية العامة للجوازات” خطوات الاستعلام عن ايقاف الخدمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت “المديرية العامة للجوازات السعودية” أن ايقاف الخدمات لا يمنع السفر عن المواطنين السعوديين، ذلك بشرط عدم وجود قرار لمنع السفر، وجاء ذلك في ردها على سؤال أحد المواطنين على الحساب الرسمي المنصة تويتر ليتضح الأمر أمام الجميع، أن موضوع ايقاف الخدمات هو من الخطوات القضائية تجاه الأفراد الذين يتحملون إلتزام معين أمام القضاء أو هيئة معينة وتشتمل هذه الخدمات التي تم إيقافها على استخراج أو تجديد بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى جواز السفر ورخصة القيادة مع رخص سير المركبات .

ما هو إيقاف الخدمات

إيقاف الخدمات هي خطوة قانونية يتم إطلاقه وفقًا لحكم قانوني وذلك لتوقيع مبلغ مالي عليه لابد من دفعه أما هيئات القضاء وتشتمل الخدمات الموفقة على رخصة القيادة واستخراج او تجديد بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر ورخص سير المركبات، ولا يتضمن هذا الايقاف الخدمات الرئيسية مثل التعليم أو العمل والخدمات العلاجية، اثبات الوقائع وتجديد الهوية الوطنية، وقامت وزارة الداخلية طريقة للاستعلام عن موضوع إيقاف الخدمات من خلال رقم الهوية الوطنية وبطريقة إلكترونية.

الجوازات ايقاف الخدمات لا يمنع من السفر

قامت المديرية العامة للجوازات داخل المملكة العربية السعودية بالرد على تعليق على موقع توتير أن إيقاف الخدمات للأفراد لا يمنع عنهم السفر، وأوضحت الجوازات توتير من خلال الرد على هذا السؤال قائلة ما يلي:

“إيقاف الخدمات للفرد لا يمنع من إمكانية السفر طالما لا يوجد يمنع من السفر”.

الخدمات التي تتعلق ب الإيقاف

يحتوي قرار إيقاف الخدمات على مجموعة من الخدمات المتاحة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية والتي تتمثل في الآتي:

وقف تجديد الهوية الوطنية عبر الأحوال المدنية السعودية.

إيقاف استخراج جواز السفر.

تجديد رخصة السيارة من خلال إدراة المرور.

إيقاف إصدار رخصة سير المركبات.

بطاقات الإقامة للأفراد غير السعوديين بالإضافة إلى المقيمين.

أسباب ايقاف الخدمات

إيقاف الخدمات يتم إذا لم يتم دفع المبالغ المستحقة للهيئات المستحقة، ومن الجدير بالذكر أن إيقاف الخدمات يمنع الموظف من التقدم في وظيفته أو فوزه بأي الدورات التدريبية في تخصص عمله .

بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية ووزارة العدل السعودية على القيام بايقاف الخدمات للأفراد الملتزمين تجاه الهيئات القضائية ولم يقوموا بهذه الإلتزامات.

الاستعلام عن ايقاف الخدمة

يستطيع أي فرد الاستفسار عن سبب وقف الخدمات من خلال منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع أبشر الإلكترونية ثم الضغط على أبشر للأفراد .

القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وإدخال الرقم السري.

النقر على كلمة الاستعلامات الإلكترونية ثم التساؤل عن التعاميم.

استكمال كتابة المعلومات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد والسجل المدني.

ثم إتاحة معلومات إيقاف الخدمة بالتفصيل.

الجهات التي تشمل إيقاف الخدمة

يتم أطلاق قرار إيقاف الخدمة من خلال جهتين داخل المملكة العربية السعودية وهما:

الجهة الإدارية أو التنفيذية حيث يتم إيقاف الخدمات عن الأفراد السعوديين داخل الهيئات الخاصة بها وهي إدارة المرور التي تتولى استخراج وتجديد رخصة القيادة.

الجهة القضائية وتوقع على المواطن الذي لم يلتزم بدفع المستحقات بالذهاب إلى الجهة القضائية المعنية ودفع الأموال المستحقة للقضاء.

خدمات التي لا تشمل إيقاف الخدمة ما هي؟

تم رفع السيطرة عن بعض الأمور مع قرار ايقاف الخدمات والتي تتمثل في الآتي:

الحصول على سكن للفرد الذي لم يلتزم بدفع المصاريف المستحقة للقضاء.

السيطرة على السيارة الخاصة بالفرد غير الملتزم بدفع المستحقات.

السيطرة على الممتلكات الخاصة بالفرد غير الملتزم بالدفع.

من الجدير بالذكر أن قيمة المستحقات المالية للقضاء لا تتعدي ثلث الراتب الشهري للفرد غير الملتزم ماعدا قضايا النفقة.

بالإضافة إلى خدمات العلاج والصحة.

الخدمات التي يؤدي إيقافها إلى إلحاق الضرر بالمواطن.

اسباب ايقاف الخدمات المرور

تقوم الهيئات المختصة على إيقاف الخدمات في مجال إدراة المرور عند القيام بعدم الإلتزام بدفع المستحقات المرورية في العديد من الحالات والتي تتمثل في الآتي: