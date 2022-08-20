يصل إلى 1,500,000 ريال.. 7 شروط للحصول على تمويل إضافي من إمكان الراجحي 1444

بعد ارتفاع أسعار السلع وزيادة تكلفة المعيشة، بات الاقتراض أحد الحلول لكثير من المواطنين في السعودية، إذ يمكن الحصول على تمويل إضافي من إمكان الراجحي 1444هـ، يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي ويصل إلى مليون ونصف المليون ريال، فيما يتم سداده على فترة تبدأ من عام وتصل إلى 5 أعوام، ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، والتي تُوفّر حلولًا تمويليّة مُبتكرة تُناسب احتياجات جميع شرائح المجتمع السعودي، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

شروط الحصول على تمويل إضافي من إمكان الراجحي 1444

ويمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية، التعرف إلى شروط الحصول على تمويل إضافي من إمكان الراجحي 1444هـ، لمحاولة استيفائها في حالة الرغبة في الحصول على قرض من هذه الشركة، وهي كالتالي:

لا بُد من وجود تمويل قائم بالفعل من خلال هذه الشركة، للحصول على القرض الإضافي.

ويجب أن يكون المتقدم للحصول على القرض من إمكان سعودي الجنسية.

القرض متاح للعاملين في القطاع المدني الحكومي وشبه الحكومي والخاص والمتقاعدين، كما يشمل القطاع العسكري محولي الرّاتب على مصرف الراجحي.

الحد الأدنى لراتب غير المحولين على مصرف الراجحي 5 آلاف ريال سعودي.

عُمر محولي الراتب على مصرف الراجحي لا بد من أن يتراوح بين 18 و60 سنة للموظفين، وللموظفين غير محولين الراتب على مصرف الراجحي بين 23 و60 سنة.

يجب أن تكون مدة الخدمة لموظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص لمحولي الراتب على مصرف الراجحي شهر واحد.

ومدة الخدمة لغير محولي الراتب على مصرف الراجحي ثلاثة أشهر.