نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويل منصة سلفة 1444 للحصول علي تمويل نقدي سريع في خطوة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تمويل منصة سلفة، الذي يبحث عنه الملايين في أرجاء المملكة العربية السعودية للاستفادة من التمويل السريع بدون كفيل وبدون تحويل الراتب والذي يساهم في شراء المستفيد احدي احتياجاته أو سداد دين حيث تتميز منصة بسرعة حصول المستفيد على التمويل من أي موقع له في المملكة وذلك من خلال تقديم طلب إلكتروني عبر رابط تمويل منصة سلفة، حيث تتبع منصة سلفة مؤسسة النقد العربي السعودي لذا نوضح لكم عبر موقعكم ثقفني ألية الحصول على تمويل سلفة السريع والخطوات الواجب اتباعها لسرعة الحصول على التمويل.

تمويل منصة سلفة

يتميز تمويل منصة سلفة بالعديد من المزايا التي تجعل الكثيرون يقبلون علي طلب التمويل بداية من توافق التمويل مع تعاليم ومفاهيم الشريعة الإسلامية الحنيفة وإمكانية سداد الأقساط بكل مرونة ويسر، كما لا يحتاج التمويل إلي تحويل الراتب إضافة علي ذلك الموافقة الفورية السريعة والذي يساعد المتقدم علي انحاز شراء أو سد دين أو أي أمر طارئ يقع فيه الراغب في الحصول علي التمويل وذلك من خلال شروط تمويل منصة سلفة، حيث تقدم منصة سلفة الكثير من التمويلات السريعة والتي تبدأ من 5000 ريال سعودي وعشرة الأف ريال سعودي والتي تتم من خلال التقنيات المالية (Fintech) الحديثة.

رابط تمويل منصة سلفة للحصول علي تمويل سريع بدون كفيل

يستطيع كافة المواطنين السعوديين الذين يزيد عمرهم عن ثمانية عشر عام التقدم بطلب الحصول علي تمويل منصة سلفة بخطوات بسيطة للغاية، بداية من الدخول على رابط منصة سلفة ثم ملئ نموذج الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة والتي من شانها تحدد إمكانية حصولك علي التمويل السريع الذي لا يستغرق 15 دقيقة بشرط تقديم الأوراق والمعلومات المطلوبة والتي يتم توضيحها أثناء خطوات التقديم علي التمويل.

خطوات الحصول علي تمويل منصة سلفة السريع

يمكنك عزيزي المواطن الآن الحصول علي اسرع قرض شخصي وانت في بيتك أو في عملك أو في أي مكان تسد به حاجتك دون اللجوء إلي تحويل الراتب أو وجود كفيل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:



الدخول علي الموقع الإلكتروني سلفة. الضغط علي طلب التمويل الآن. القيام بتسجيل البيانات المطلوبة والتي تضم (رقم الجوال، البريد الإلكتروني، رقم الهوية الوطنية، كلمة المرور). الضغط علي المربع المكتوب بجواره (اقبل الشروط والأحكام، اقر المعلومات المدخلة). الضغط علي استكمال التسجيل. وبعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات يمكنك الحصول على التمويل بعد الموافقة السريعة على الطلب.

وفي حالة التسجيل للحصول على التمويل يجب أن يكون لديك حساب في منصة سلفة واذا كان ليس لديك حساب يمكنك إنشاء حساب في منصة سلفة أولا لكي تتمكم من مواصلة التسجيل والاستفادة من التمويل، حيث تحدد المنصة فوائد التمويل السريع نسبة الأمان الوظيفي للمتقدم والسجل الائتماني طبقا إلي تعاليم الشريعة آلإسلامية.

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة

ينبغي علي الراغبين في الاستفادة من تمويل منصة سلفة أن تنطبق عليهم الشروط والضوابط الجديدة والتي من أهمها أن يكون الشخص المتقدم يعمل بأحد الجهات الحكومية أو الخاص ولدية القدرة علي السداد، حيث يتم تسليم الشخص القرض عن طريق حسابه البنكي، كما ينبغي أن تتوافق الشروط التالية في المتقدمين للحصول على التمويل.

يشترط أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يجب ان يكون عمر المتقدم ما بين 23 إلي 60 عام.

يشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل أثناء التقدم للحصول على التمويل.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب خمسة آلاف ريال سعودي.

في حالة قبول الطلب بعد يوم 25 تصدر الفاتورة يوم 28 من الشهر التالي.

وصلنا إلى ختام توضيح رابط تمويل منصة سلفة للحصول علي تمويل نقدي ونرحب بالرد علي التعليقات والاستفسارات.