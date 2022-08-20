مؤشرات تنسيق الكليات في المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة

مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية هي التي بدأ الطلبة والطالبات البحث عنها لمعرفة الكليات المتاحة بها بعد أن انتهت أولى مراحل التنسيق التي تم إغلاقها في الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2022 وبدأت المرحلة الثانية أمس في الثامن عشر من نفس الشهر على أن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية قد تم إعلانها بعد أنتهاء التسجيل في الجامعات والمعاهد ب 72 ساعه، لنتحدث عن أبرز الأمور حول مؤشرات التنسيق ونسب القبول للمرحلة الثانية، وذلك بعد أن بدأت عملية تسجيل الرغبات.

مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية

تتشابه النتيجة الخاصة بهذا العام مع نتيجة العام السابق لأنها كانت نسبة النجاح لذلك من المتوقع أن يكون مؤشرات التنسيق الجامعات المرحلة الثانية مشابهة لها وقد كان الحدود الدنيا للمرحلة الثانية العام الماضي لقسمي العلمي وعلمي رياضة حوالي 62%، وتنافس 60 ألف طالب وطالبه في قسم العلمي علوم ما بين 15 ألف في كليات العلوم كأماكن فارغة و4 آلاف مكان فارغ في كليات التمريض، وثلاثة آلاف مكان في كليات الطب البيطري.

أما فرصة الالتحاق في كليات الزراعة وكليات التجارة وكليات الآثار وأي كلية أخرى نظرية ففرصها قليلة، وجاء مؤشر القبول في كلية الطب تبدأ من 382 درجه إلى 370، ومؤشر قبول كليات الصيدلة من 367 درجه إلى 363، أما مؤشر قبول الطب البيطري تكون من 359 وإلى 356.

الكليات المتاحة أمام طلاب المرحلة الثانية



يحاول حوالي 12 ألف من الطلاب للتنافس بين الحاصلين على مجموع من 75% إلى 82% أو عدد اقل في كليات الهندسة فضلا عن ثلاثة آلاف مكان فارغ في كليات الذكاء الاصطناعي وكليات العلوم والحاسبات لشعبة العلمي رياضة، وستكون هذه الفرص أكبر من لجميع طلبة كليات القدرات وكليات العلوم، وكليات التجارة لأنها هي الرغبة التي تلي كليات الهندسة وكليات العلوم والحاسبات في اختيارات الطلاب المصرين من قسم العلمي رياضه في آخر سنوات، كما أقر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن يجب على جميع الطلاب التروي في كتابه الرغبات لأن هي من ستحدد مستقبلهم، كما يجب التعامل مع الأمر بجدية عند البدء بكتابة 75 رغبة بطريقة صحيحة.