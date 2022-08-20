خطوات الاستعلام عن دعم مربي الماشية 1444 وشروط الاستفادة منه

يعتبر برنامج دعم مربي الماشية من البرامج الحديثة التي تم تطويرها لمساعدة كافة الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تهتم وزارة الزراعة بالحصول على المزيد من الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، لكي يستطيع المتقدم الانضمام إلى برنامج دعم مربي الماشية يجب مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التسجيل في برنامج دعم مربي الماشية وشروط التقديم والأوراق المطلوبة عبر موقع وزارة الزراعة، وذلك بعد أن حقق البرنامج نجاح كبير خلال السنوات الماضية.

الاستعلام عن دعم مربي الماشية 1444



لكي يستطيع المتقدم الاستعلام عن برنامج دعم مربي الماشية يجب معرفة كافة الخطوات وهي كالآتي:

الدخول على بوابة نما الإلكترونية

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن دعم الماشية”.

ثم إدخال البيانات المطلوبة ورقم السجل المدني.

وأخيراً النقر على أيقونة استعلام.

شروط التقديم في برنامج دعم مربي الماشية

يجب تنفيذ كافة التعليمات التالية لكي يتم التقديم بنجاح في برنامج دعم مربي الماشية وهي كالآتي أن يكون المتقدم لديه شهادة تثبت حصوله على الجنسية السعودية، وأن تكون وظيفته الأساسية هي تربية الماشية، ألا يزيد السن عن 21 سنة، أن يكون المتقدم لا يسكن في مراكز الإيواء، يجب أن يكون المتقدم غير متورط في أي قضية، لديه بطاقة صحية، أنه يسكن بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، أن يتوفر لديه حساب بنكي وتم تسجيل اسم الحساب على البوابة الإلكترونية، يجب أن يسجل الطلب عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الزراعة، كما يجب على المتقدم أن يحضر كافة الأوراق التي حددها برنامج دعم مربي الماشية مثل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، مستند يثبت ترقيم الماشية، نسخة من البطاقة الصحية، مستند توثيق الحساب المصرفي.

كيفية تحديث معلومات برنامج دعم مربي الماشية

لتحديث المعلومات الشخصية في برنامج دعم مربي الماشية يجب الاطلاببع على كافة التعليمات التالية وهي فتح موقع وزارة البيئة والمياه، سجل بياناتك كمستخدم جديد، دون الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور والبريد الإلكتروني، ثم اضغط على كلمة “تسجيل دخول”، اضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”، واختر كلمة”تحديث البيانات”، قم بتحديث البيانات، ثم اضغط على كلمة “حفظ التعديلات”.