شروط التسجيل في برنامج ساند وحالات إيقاف دعم ساند للعاطلين عن العمل 

شروط التسجيل في برنامج ساند إذا واجهتك ظروف ما خارجة عن إرادتك ولم تستطع أن تكمل في عملك لابد ان تتعرف علي شروط الحصول علي هذا الدعم، فا كثير ما يحدث ضائقة مادية للكثير من الأشخاص وهذا الأمر لا يعني توقف الحياة، فهي مرحلة مؤقتة في حياتك يتعرض لها العديد من الأفراد، لذا لا تيأس، فقد قامت الحكومة السعودية بتقديم برنامج ساند وهو أحد برامج الدعم المقدمة للعاطلين عن العمل، والذين تعرضوا لظروف ما أدت إلى توقف مسيرتهم العملية، وبالتالي فقدت الأسرة مصدر رزقها، حيث تقوم الحكومة بتقديم مبلغ من المال لهؤلاء الأفراد لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتوفير احتياجاتهم الأساسية حتى يعود رب الأسرة إلى العمل من جديد، وفي حالة عدم الالتزام بتعليمات الوزارة يتم إيقاف هذا الدعم مباشرة.

شروط التسجيل في برنامج ساند

وقد أفادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بشرح مفصل عن طريقة التحقق من أهلية ساند برقم الهوية وهذا أيضا ما قد تم شرحة سابق في مقال سابق، برنامج ساند من البرامج الداعمة للأفراد التي انقطعت عن العمل نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها، وتوجد بعض الشروط التي تجعلك من المستفيدين من برنامج ساند، وهي:

أن تكون من المقيمين داخل المملكة، حيث أن هذا البرنامج غير متاح لباقي الجنسيات.

أن يكون عمر الفرد أقل من 60 عام.

تجاوز فترة العمل المسجلة في المادة رقم 14 من قانون ساند.

ألا تكون من العاملين في إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة.

عدم امتلاك أنشطة تجارية أو عمل آخر يدر دخل.

حالات إيقاف دعم ساند للعاطلين عن العمل

وبرنامج ساند يوفر مستحقات التعطل عن العمل لفئة الطلاب والنساء الذين تعرضوا أيضًا لظروف قهرية دفعتهم لترك العمل وقد ذكرنه كافة تفاصيل هذا الأمر في مقال بعنوان خطوات الحصول على مستحقات ساند، وهناك مجموعة من الشروط التي حددها برنامج ساند من أجل الحصول على الدعم المالي حتي يذهب لمستحقيه، وهناك بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف دعم ساند عن المستفيد، وهي:

وفاة المستفيد من برنامج ساند. إذا استطاع المستفيد الحصول على عمل جديد أو نشاط تجاري. لم يقم المستفيد بالتسجيل في صندوق التنمية للموارد البشرية. إذا لم يظهر الشخص العزيمة والإدارة الكاملة في البحث عن عمل أثناء فترة التدريب. التأخير عن حضور الدورات التدريبية دون عذر قهري. عدم الالتزام بالشروط والضوابط التي وضعتها وزارة التنمية والموارد البشرية. مغادرة المملكة العربية السعودية لمدة 60 يوم متصلة أو منفصلة أثناء الاستفادة من البرنامج. إذا بلغ سن 60 عام، ويتقاضى معاش التأمينات الاجتماعية.

ومن الجدير بالذكر أن فترة صرف دعم ساند تبلغ 12 شهر فقط، ولا تتجاوز هذه المدة إلا في حالات محددة.