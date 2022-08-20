نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل من منصة سلفة دون حاجة لتحويل راتب في المقال التالي
تمويل شخصي بدون كفيل عبر منصة سلفة التي قريبا ستتعامل مع جميع بنوك السعودية مثل مصرف الراجحي وبنك الرياض والبلاد وساب وغيرها، حيث يمكنك بكل سهولة طلب تمويل من السلفة فأي وقت وأي مكان حيث اذا كنت لا تريد زيارة الفرع يمكنك الطلب من خلال منزلك، يمكنك إن تستلف من المنصة اذا كنت بحاجة الي شراء منزل او شراء سيارة جديدة او لأي غرض هام اخر.
تمويل شخصي بدون كفيل
ولكي تقوم بطلب التمويل اولا يجب بتحديد قيمة التمويل، ثم حدد الفترة التي تراها مناسبة لك لتقوم بسداد المبلغ، ثم سيُطلب منك ملئ بعض البيانات، مثل: البيانات الشخصية، وبيانات العمل، والحالة المالية للتحقق من الشخصية قبل البدء بإجراءات العمل على طلب التمويل، وستتم عملية تقييم الطلب بشكل أسرع في حال كانت جميع البيانات والوثائق مكتملة وصحيحة. ثم بعد التحقق من صحة البيانات والوثائق الداعمة؛ سيتم البدء بإجراءات عملية إيداع مبلغ التمويل في حسابك الشخصي المقدم داخل المنصة، وستبدأ أول عملية سداد للتمويل من تاريخ نزول أول راتب لكم.
طلب تمويل من منصة سلفة
لكي تقوم بالطلب اتبع الخطوات الأتية:
- الدخول علي منصة سلفة الرقمية.
- ثم الضغط علي كلمة (أطلب تمويل الآن).
- بعد ذلك ملئ البيانات مثل ادخل رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال المسجل في ابشر، والبريد الإلكتروني.
- ثم أدخال كلمة المرور، ولكن يجب إن تكون 8 خانات على الأقل باللغة الإنجليزية فقط، حرف كبير و حرف صغير على الأقل، رقم على الأقل.
- ثم الضغط علي أقبل الشروط والأحكام.
- وأخيرا الضغط علي استكمال التسجيل.
ما هي مزايا التمويل في سلفة؟
- من اهم المزايا المتوفرة في منصة سلفه أنها متوافقه مع الشريعة الإسلامية.
- فترات سداد في المنصة ميسرة علي العميل.
- هامش ربح داخل المنصة تنافسي
- تتمتع المنصة بإيداع سریع
شروط التمويل في سلفة
- يجب المقدم إن تكون جنسيته سعودي.
- الحد الأدنى للراتب الشهري 5,000 ريال سعودي
- إن يكون العمر ليس اقل من 23 عام وألا يكون اكثر من 60 وان يكون مكتمل الأهلية.
- يجب علي المقدم إن يكون لدية رأس عمل، و ألا تقل فترة العمل عن 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص.
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