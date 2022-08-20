نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسابقة كوكاكولا 2022 افتح واربح | جوائز المسابقة من Coca-Cola في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة افتح واربح كوكاكولا تتصدر محركات البحث بعد إطلاق كوكاكولا المسابقة، حيث تعتبر شركة كوكاكولا من أشهر الشركات على مستوى العالم، وهي تعمل في صنع المشروبات الغازية، ويعتبر منتج كوكاكولا من المشروبات المفضلة عند كثير من الصغار والكبار، مع بداية كل موسم تقوم شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية طرح مسابقة تنشيط التسويق والدعاية لها، في هذا المقال سوف نتحدث عن تفاصيل مسابقة كوكاكولا ٢٠٢٢ افتح وإربح ٢٠٢٢ تابعوا معنا.

افتح واربح كوكاكولا

شركة كوكاكولا هي من أشهر شركات المشروبات الغازية عالمياً، ويقع مقر الشركة في الولايات الأمريكية بمدينة أتلانتا التابعة لولاية جورجيا الأمريكية، وتنتج الكثير من الماركات التجارية والأصناف، وأشهرها منتج كوكاكولا وتم اختراعه من قبل جون ستيث الصيدلي، وتنتج شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية أكثر من ٤٠٠ منتج حيث يصل إنتاج شركة كوكاكولا لأكثر من ٢ مليار شخص في العالم.

مسابقة كوكاكولا افتح واربح ٢٠٢٢ السعودية

قامت شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية بإطلاق منتج جديد خاص بها تحت مسمى افتح وإربح وتقدم شركة كوكاكولا جوائز تصل ل ٣٠٠ ألف وون، و بالإضافة إلى جوائز عينية تكون عبارة عن عبوات مجانية بسعة ٣٣٠ مليمتر، وتم إنشاء المسابقة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وقال مدير شركة كوكاكولا العام أن إنتاج الشركة وفقاً للمعايير العالمية مستمر، ولن يأثر أو يتوقف بهذه المسابقة، وتعتبر شركة كوكاكولا للمشروبات الغازية واحدة من رعاة بطولة كأس العالم التي تقام في قطر، وتعمل الشركة لنقل المباريات لأكثر من ٥٠ دولة.

جوائز افتح واربح من شركة كوكاكولا في السعودية ١٤٤٤

توفر حملة كوكاكولا في المملكة العربية السعودية مجموعة من الجوائز، ومن أهم هذه الجوائز مايلي:

تذاكر حضور مباريات بطولة كأس العالم في قطر والتي ستقام في الربع الأخير.

وتقدم شركة كوكاكولا كرات قدم وعبوات سعة ٣٣٠ مللتر مجاناً.

وتقدم لمستخدمي شركة موبينيل واتصالات كوبونات مربحة تصل إلى ٥٠٠ ميجا في كل زجاجة كوكاكولا بسعة ٣٣٠مللتر.

منتجات شركة كوكاكولا العالمية

تنتج كوكاكولا للمشروبات الغازية أكثر من ٤٠٠ مشروب في ٢٠٠ دولة حول العالم، تنتج شركة كوكاكولا بالإضافة للعلامة التجارية لمشروب شركة كوكاكولا الأصناف الآتية:

دايت كولا.

شيري كولا.

دايت كولا خالي من الكافيين.

دايت شيري كولا.

كوكاكولا بالليمون.

كوكاكولا بالليمون خالية من السكر.

فانيلا كولا.

دايت فانيلا كولا.

مياه معدنية.

كولا زيرو.

كولا بلس.

كوكاكولا برتقال.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والذي تحدثنا فيه بشكل دقيق ومفصل عن مسابقة شركة كوكاكولا وأهم منتجات الشركة.