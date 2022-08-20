http://www.moe.gov.ye/ لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 موقع وزارة التربية والتعليم للقسمين (العلمي، الأدبي)

لينك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 يترقب آلاف الطلاب في جميع أنحاء اليمن في هذه الساعات الإعلان رسميا عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة في اليمن 2022، وذلك لكي يتم الاطمئنان على المعدلات والنتائج التي حصل عليها الطلاب خلال امتحانات الدور الأول التي انتهت خلال الفترة الأخيرة، حيث ينتظر الطلاب الموعد الرسمي المخصص لعرض النتيجة والمعلن في بيان رسمي من جانب وزارة التربية والتعليم اليمنية، والتي تعتبر هي المسئولة رسميا عن اعلان نتائج امتحانات الطلاب الكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في اليمن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

وقد شهدت الفترة الماضية تأدية أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من الثانوية العامة في جميع أنحاء اليمن وذلك من القسمين العلمي والأدبي، وهي الامتحانات التي قد تم الانتهاء منها رسميا في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر إصابة الطلاب بفيروس كورونا والتي اكدت عليها وزارة التربية والتعليم سواء في سير الامتحانات او اعمال تصحيح الامتحانات التي تتعلق بهم، وبالتزامن مع الانتهاء من الامتحانات وجميع الطلاب والطالبات، فنجد ان هناك تساؤل مستمر من قبل الطلاب لكي يتم التعرف على سبب تأخر إعلان النتيجة التي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها بعدما تم الإعلان عن نتائج الصف التاسع اليمن، وقد اشارت الوزارة ان النتائج سوف تعلن خلال الايام القليلة المقبلة بعدما يتم انهاء كل ما يتعلق برصد النتائج الخاصة بجميع الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

وقد فعلت وزارة التربية والتعليم اليمنية الرابط الخاص بالاستعلام الكترونيا عن نتيجة امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022، حيث يتم الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.