أوكرانيا تطلب من النمسا طرد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 08:22 مساءً - دعت وزارة الخارجية الأوكرانية النمسا إلى طرد الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية فى فيينا ميخائيل أوليانوف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو - في تغريدة على "تويتر" أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن "السفير الروسي ميخائيل أوليانوف يدعو إلى القضاء على الأمة الأوكرانية.. ويجب عدم التسامح مع لغة الإبادة الجماعية هذه.. وندعو المجتمع الدبلوماسي بأكمله في فيينا إلى مقاطعة أوليانوف، كما ندعو البلد المضيف "النمسا" إلى إعلانه شخصا غير مرغوب فيه".



ورد أوليانوف على تغريدة للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى شكر فيها الولايات المتحدة على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وغرد أنه "لا ينبغي أن تكون هناك رحمة للشعب الأوكراني"، ثم في وقت لاحق حذف تغريدته.