رجال الأعمال السودانيون يطلقون مبادرة لدعم متضررى السيول والأمطار

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت مع وفد من رجال الأعمال السودانيين والقطاع الخاص، حيث تطرق اللقاء للأضرار التى تسببت فيها السيول والأمطار فى عدد من الولايات ومعاناة المواطنين جراء هذه الكارثة.





وقال مجلس السيادة السودانى -فى بيان اليوم- إن رئيس مجلس السيادة أشاد خلال اللقاء بدور رجال الأعمال السودانيين ودعمهم ومساهماتهم المقدرة فى مساعدة المتأثرين من السيول والأمطار فى مختلف الولايات، وأعمالهم الوطنية الجليلة التى ظلوا يقدمونها دون من أو أذى، مشيرا إلى سرعة استجابتهم لنداء الوطن والوقوف بجانب المواطنين المتأثرين لمواجهة هذه المحنة. من جانبه كشف رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانى هشام السوباط، فى تصريح صحفى عقب اللقاء عن مبادرة لرجال الأعمال السودانيين لدعم متضررى السيول والأمطار فى كافة ولايات البلاد.. مبينا أنه تم تكوين لجنة تنفيذية للإشراف على الدعم والمساعدات. من جانبه، قال رجل الأعمال معاوية البرير إن اللقاء جاء استجابة لدعوة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانى، وذلك فى إطار استنهاض همم القطاع الخاص للوقوف بجانب المتأثرين بالسيول والأمطار، مشيرا إلى حجم الأضرار الكبيرة التى خلفتها هذه الكارثة وأثرها على المواطنين داعيا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهد الوطنى والخارجى لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

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