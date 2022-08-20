تايوان: 17 مقاتلة و5 سفن بحرية صينية اخترقت أجواءنا ومياهنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، أضافت الوزارة التايوانية أنها تشمل أربع طائرات عبرت خط الوسط فى مضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمى بين الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة حذرت مراراً خلال الأيام الماضية من التوتر بين الجانبين، معتبرة أن التصرفات الصينية تجاه الجزيرة شبه المستقلة خطيرة.

كما أكدت القوات الجوية الأمريكية أن واشنطن تشعر بالقلق من برامج التسليح العسكرى الصينى، ومن سلوك بكين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

أتت تلك التحذيرات بعد أن أجرت الصين مناورات حربية وتدريبات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر (أغسطس) للتعبير عن غضبها من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، إلى تايبيه. وكررتها لاحقا بشكل أقل ضخامة عند زيارات نواب أمريكيين آخرين للجزيرة.