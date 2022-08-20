الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد أﻋﻣﺎل العنف فى ﺷﻣﺎل سوريا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأمم المتحدة -فى بيان اليوم السبت- "ﺗُظﮭِر ھذه اﻟﻣﺂﺳى اﻟرھﯾﺑﺔ ﻣرة أﺧرى أن اﻟﻣدﻧﯾﯾن، وﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل، ﻣﺎ زاﻟوا ﯾﻌﺎﻧون ﻣن آﺛﺎر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓى ﻣﻧﺎطﻖ ﻣن ﺳوريا". وأضاف البيان: "ﻧﺣث ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن إن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓى ﺳورﯾا ﺗﺗﻘدم ﺑﺄﺣر اﻟﺗﻌﺎزى ﻷﺳر اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﺗﺗﻣﻧﻰ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن اﻟﺷﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟل". وأكد البيان، التزام اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ "ﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب العلاقة" ﻣن أﺟل ﺳورﯾﺎ آﻣﻧﺔ وﻣزدھرة، ﺑﻣﺎ ﻓى ذﻟك اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺣل ﺳﯾﺎﺳى ﻣﺳﺗدام ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن.

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