https://www.moed.gov.sy/ رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي سوريا 2022 برقم الاكتتاب الدورة الثانية  للثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي

رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي سوريا 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم السورية عن تفاصيل التطورات الخاصة بالحصول على نتيجة امتحانات التكميلي سوريا 2022 برقم الجلوس والاسم، وذلك حيث صرحت بأن اعمال تصحيح امتحانات التكميلي في سوريا للدورة الثانية البكالوريا قد بدأت خلال الايام الاخيرة بالتزامن مع انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي 2022، وقد أكدت أنه من المتوقع ان تعلن نتائج الطلاب قريبا، والتي من المقرر ان يتم طرحها عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية، وسوف نستعرض الآن رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي في سوريا 2022 برقم الجلوس والاسم.

نتائج الثانوية العامة سوريا 2022 الدورة الثانية 2022

ونجد أنه قد صرحت وزارة التربية في سوريا عن قرب موعد اعلان نتائج البكالوريا الدورة الثانية في مختلف المحافظات في سوريا بشكل عام، فقد اكدت انه من المتوقع أن يكون خلال ساعات قليلة فقط، حيث تسير اعمال رصد النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب في هذا التوقيت لكي يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، وقد اكدت الوزارة على انه من قد تم الانتهاء من مرحلة تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب، وبالتالي قرب توزيع أسماء وعلامات الناجحين، وذلك بعدما يتم انتهاء فحص البكالوريا في سوريا، وقد اشارت الوزارة كذلك على أنه قد بلغ عدد المترشحين لامتحانات البكالوريا في الدورة الاولى للعام الحالي 2022 في سوريا على نحو 284 ألف طالب وطالبة.

رابط الاستعلام عن نتائج التكميلي سوريا 2022

وقد تم تفعيل رابط موقع وزارة التربية والتعليم السورية، في اطار التمهيد للحصول على نتائج امتحانات الدورة الثانية الخاصة بالبكالوريا في سوريا الكترونيا باستخدام الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، ليكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي على النحو التالي.

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم السورية مباشرة في البداية.

ثم يتم اختيار الخدمات الالكترونية الخاصة بالطلاب من خلال الموقع.

يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة التكميلي البكالوريا في سوريا 2022.

يتم تحديد المحافظة الخاصة بالطالب.

ادخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في ادخال اسم الطالب ورقم الجلوس بشكل صحيح.

ثم يتم الضغط على أيقونة استخراج النتيجة مباشرة عبر الموقع.

نتائج الثانوية العامة سوريا 2022