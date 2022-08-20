جوتيريش: نعمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأسمدة والمواد الغذائية الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لإزالة العقبات التى تعيق تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.





وصرح جوتيريش من مركز التنسيق المشترك: "العقوبات ضد روسيا لا تمس الأغذية والأسمدة. ولكنها بالطبع، تؤثر على الشركات الخاصة، وهناك عدد من العقبات والصعوبات التى يجب التغلب عليها. وهى تتعلق بالنقل التأمين والتمويل". وتابع: "أستطيع أن أقول إننا نعمل بجد بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حتى نتمكن من إزالة هذه العقبات وهذا يتيح لنا القيام بشيء مهم للغاية للناس، وخاصة فى البلدان النامية".

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