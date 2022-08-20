روسيا: أوكرانيا نفذت هجوما ساما فى زابوريجيا خلال 31 يوليو الماضى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع - فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "على خلفية الهزائم العسكرية فى دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام (الرئيس الأوكرانى فلاديمير) زيلينسكى بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام مواد كيميائية ضد العسكريين الروس والمدنيين".

وأكدت الوزارة أنه فى يوم 31 من شهر يوليو الماضى، تم نقل عسكريين روس كانوا يؤدون مهاهم فى منطقة فاسيليفكا بمقاطعة زابوروجيه، إلى المستشفى بعد أن ظهرت عليهم علامات تسمم.

وأضافت أنه نتيجة للفحوصات تم اكتشاف مادة شديد السمية من نوع توكسين البوتولينوم فى أجساد الجنود.

وقالت الوزارة - فى بيانها - إنه من أجل تحديد أسباب التسمم، أجرى متخصصون من معهد البحوث والاختبارات للطب العسكرى التابع لوزارة الدفاع بسانت بطرسبورغ تحليلا إضافيا أكد بشكل لا لبس فيه وجود سم اصطناعى وهو توكسين البوتولينوم من النوع "ب".

وأفادت بأن روسيا تعد تأكيدا رسميا مبنى على نتائج الاختبارات المأخوذة من القوات الروسية التى تم نقلها إلى المستشفى".

وفى السياق، أدان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو اليوم، الضربة الصاروخية الأخيرة التى شنها الجيش الأوكرانى على مركز (احتجاز لما قبل المحاكمة)، فى يلينوفكا باعتبارها محاولة من كييف لإخفاء الحقيقة بشأن الجرائم التى يرتكبها مسلحون.

وقال شويجو - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "كانت السلطات الأوكرانية قد حكمت بالإعدام على مقاتلى آزوف، المحظورين فى روسيا، الذين استسلموا. وهذا هو السبب فى توجيه ضربة صاروخية ليلا على مركز احتجاز قبل المحاكمة فى يلينوفكا، حيث احتجز هؤلاء، باستخدام صاروخ متعدد الإطلاق أمريكى الصنع.

ميدانيا، وفى المقابل، دمرت القوات الجوية الأوكرانية طائرتين روسيتين بدون طيار.

وقال مركز القيادة الجوية الأوكرانية - فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن القوات الجوية تصد هجوما فى اتجاهات محددة، وتتحكم فى سماء أوكرانيا كل دقيقة. وفى حوالى الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلى)، على الحدود الشرقية، أضيفت طائرتان جويتان بدون طيار للمحتلين إلى الكومة من خردة".