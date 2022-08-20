مستشار النمسا: نهدف تأمين إمدادات الغاز والاستقلال عن الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المستشار - فى تصريح اليوم السبت أثناء زيارة إحدى محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح - أنه للقيام بذلك يجب التركيز على التوسع فى توليد الطاقة المتجددة على المدى الطويل. وأضاف أن النمسا تلعب - بالفعل - دورًا رائدًا فى مجال تطوير قدرات الطاقة المتجددة، وهو ما بدا خلال زيارة محطة "سيمون فيلد "لطاقة الرياح.

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