شاهد حركة السير في أبو نصير بكاميرا هاتف من جنين المحتلة .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 20 أغسطس 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- نشر مصور فلسطيني يسكن جنين المحتلة فيديو من تصويره بواسطة " الزوم " ويظهر في التصوير حركة السير في منطقة ابو نصير شمال عمان في مشهد بديع لم يسبق أن انتشر مثله . يبدأ التصوير من منطقة ابو نصير وفعلا تظهر حركة السير ، ويرجع بالكاميرا حيث يقف في منزله في جنين شمال فلسطين المحتلة .. شاهد وتابع الفيديو للآخر :

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