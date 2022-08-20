تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022 الحدود الدنيا للقبول بالقطاع الطبي والهندسي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022 فقد شهدت الساعات الاخيرة الاعلان رسميا عن نسب ومعدلات التنسيق الخاصة بالقبول في الجامعات الخاصة والاهلية في مصر، والتي تم اعتمادها رسميا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي جاءت اعلانها لكي يتم فتح باب التسجيل في تنسيق الجامعات الخاصة في مصر لجميع الطلاب من خريجي الثانوية العامة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق الجامعات الاهلية والخاصة 2022 والحد الادنى للقبول.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2022

وبناء على ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي، فمج أن التنسيق الخاص بالقبول في كلية الطب للعام الدراسي الجديد فى الجامعات الخاصة والأهلية على نحو 82% و79%، وذلك في جامعة الجلالة والعلمين، كما سجلت كلية الطب تنسيق يصل الى 77% فى جامعة سيناء بفروعها، بالاضافة الى جامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وقد سجل كذلك الحد الادنى للقبول في كلية الطب جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة على نحو 77%، وبناء على النسب المعتمدة رسميا للقبول في الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد، فنجد أن الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان بالجامعات الخاصة والأهلية جاء على نحو 80% وذلك في جامعة العلمين 79%، وقد سجل كذلك الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان فى جامعة سيناء بفروعها، وكذلك في جامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية ، و77% للقبول بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.

الحد الادنى للقبول في الكليات الخاصة 2022

وقد جاء الحد الادنى للقبول في معظم الكليات المختلفة للعام الدراسي الجديد على النحو التالي.