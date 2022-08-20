نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم الامتحاني استخراج نتيجة اعتراضات ثالث متوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
استخراج نتيجة اعتراضات ثالث متوسط 2022 الدور الاول حيث يترقب الطلاب في جميع أنحاء العراق في هذا التوقيت التعرف على نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022، وهي النتائج المقرر ان يتم طرحها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما يتم الانتهاء من مراجعة النتائج الخاصة بامتحانات الدور الاول الخاصة بجميع الطلاب، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب في مختلف المدارس في العراق خلال الايام الاخيرة بطلبات لاعتراضات على امتحانات الدور الاول الخاصة بالصف الثالث المتوسط، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق 2022
كانت وزارة التربية والتعليم العراقية قد اعلنت عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل في اعتراضات الامتحانات الخاصة بالدور الاول في الصف الثالث المتوسط في العراق بجميع المحافظات، وقد اشارت بعض المصادر الرسمية الى اقتراب موعد اعلان نتيجة الاعتراضات التي تقدم بها الطلاب، وذلك بعدما تم الانتهاء من رصد ومراجعة النتائج الخاصة بجميع الطلاب لكي يتم تقديم المعدل والنتيجة التي يستحقها كل طالب، وقد اشارت الوزارة الى ان الساعات المقبلة رسميا طرح النتائج والتي يتم الحصول عليها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
استخراج نتيجة اعتراضات ثالث متوسط 2022 الدور الاول
ويعد موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن الموقع الرسمي المخصص لكي يتم الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط في مختلف المحافظات في العراق بشكل رسمي، حيث يتم استخراج النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- اولا يجب ان يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- ثم يتم الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق، يتم اختيار نتيجة الدور الاول.
- يتم اختيار المحافظة الخاصة بالطالب، ثم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة ومن بينها كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
- ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر مباشرة عبر الموقع وتتضمن تفاصيل نتيجة الاعتراض الخاص بالطالب.
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