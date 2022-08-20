Realme 9i 5G الإصدار الجديد من هواتف ريلمي | أهم المواصفات والسعر

Realme 9i 5G إصدار جديد ونسخة أخري من هاتف سابق تنضم مؤخراً إلي مجموعة هواتف شركة Realme الجديدة. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق الإصدار الجديد من هاتفها السابق Realme 9i والذي تم الإعلان عنه سابقآ ضمن العام الحالي. يأتي الهاتف مع مجموعة من التعديلات والاضافات الجديدة والتي تميزه عن الإصدار الأخير ومن أهمها دعم الهاتف لشبكات الجيل الخامس 5G. كما يأتي الهاتف أيضاً مع معالج جديد من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 810 ، والذي يعد أكثر معالجات الفئة المتوسطة انتشاراً بين الهواتف. حيث يوجد المعالج في هواتف أخري مثل : Vivo Y77e ، Vivo Y77 5G ، Oppo A57 ، Oppo A77 ، Infinix note 12 pro ، وأيضاً Infinix note 12 5G. الهاتف كذلك يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش مع جودة FHD+ ، بالإضافة إلي دعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز. كما يتوفر الهاتف مع إعداد جديد للكاميرات الخلفية مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بكسل. أما عن البطارية مع فتأتي بحجم 5000 مللي ، وبسرعة شحن 18 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Realme 9i 5G الجديد من شركة Realme.

مواصفات هاتف Realme 9i 5G :

‌الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 187 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في كامل ظهر الهاتف .

في كامل ظهر الهاتف . بالإضافة أيضاً إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

الهاتف أيضاً يأتي مع دعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة حتي 1 تيرا بايت ، وذلك لتوافر مدخل إضافي خاص بتركيب كارت الميموري.‌

لكن لم تعلن شركة ريلمي عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌ يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.6 إنش وتأتي من نوع IPS LCD ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة 1080×2408 بكسل.‌

إنش وتأتي من نوع ، تتوفر أيضاً بجودة مع دقة بكسل.‌ تتوفر أيضاً بمعدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 400 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تتوفر مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 400 شمعة ، لتوفير درج درجة سطوع كافية للشاشة في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درج درجة سطوع كافية للشاشة في وجود أشعة الشمس.‌ كما تحتل الشاشة نسبة 90.4% من جسم الهاتف ، لتوفير مساحة عرض أكبر للهاتف.‌

من جسم الهاتف ، لتوفير مساحة عرض أكبر للهاتف.‌ تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، وبالتالي تستغل مساحة أكبر من جسم الهاتف والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، وبالتالي تستغل مساحة أكبر من جسم الهاتف والاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ كذلك تأتي بمعدل تحديث جديد 90 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ أما عن الحماية فشاشة الهاتف تأتي مع طبقة حماية موضوعة مسبقاً تتوفر من نوع Panda Glass.

الأداء :

‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم ريلمي الجديدة والمميزة Realme UI 3.0 .‌

الخاص بشركة جوجل ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم ريلمي الجديدة والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 810 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن وحدة معالجة الرسوميات GPU المتوفرة بالهاتف فتأتي من شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

المتوفرة بالهاتف فتأتي من شركة مع معالج من نوع .‌ كذلك يتوفر الهاتف في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتوفرة وهما كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ رامات الهاتف تأتي أيضاً من النوع السريع LPDDR4X ، مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Realme 9i 5G :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية الـHDR والـPanorama مع تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : تأتي الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو Macro Camera .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الماكرو .‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة أيضاً.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة بكسلات 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر هاتف Realme 9i 5G مع سماعات خارجية تأتي أحادية من نوع Mono speakers .‌

مع سماعات خارجية تأتي أحادية من نوع .‌ كما يأتي أيضاً بدعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية NFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

أما عن الحماية فبصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم مجموعة من مختلف المستشعرات مثل : التسارع ، التقارب ، والبوصلة أيضاً.‌

إلا أنه لا يتوفر بدعم مستشعر الجيروسكوب.‌

كما يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 18 وات.‌

مللي أمبير تأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات.‌ يأتي أيضاً مدخل الشحن الموجود بالهاتف من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـOTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً: الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأسود ، الأزرق ، والذهبي أيضاً.

سعر هاتف Realme 9i 5G :