نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Grand Theft auto v.. كيفية تحميل جراند فايف الجديدة لكل أجهزة أندرويد متوسطة level gta miami في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثيفت اوتو فايف أطلقت لعبة Grand Theft auto v يوم 14 أبريل سنة 2015 .كانت اللعبة في البداية تم إصدارها الي البلاي ستيشن و Xbox و بعد النجاح ساحق لها في البداية بدأت الشركة في اصدارها الى الهواتف و للكومبيوتر. تخص تمكنت لعبة جراند ثيفت اوتو فايف في الآونة الأخيرة من أن تفرض نفسها بين الألعاب الالكترونية الأكثر معرفة و تحميلا في جميع المنصات المختلفة، وهي عبارة عن لعبة عالم مفتوح أو مغامرة أكشن ،حيث أنها تعتمد علي منظور الشخص الأول و منظور الشخص الثالث، وهي مصممة لجميع الفئات العمرية المختلفة.

طريقة اللعب في Grand Theft Auto 5

اللعبة هي عبارة عن عالم مفتوح يحتوي علي العديد من الجبال والشواطئ و البرية ومناطق عسكرية وضواحي، حيث توفر اللعبة مجموعة من الشخصيات مثل مايكل مميز بالنزول بالحبل من المباني و فرانكلين يتمتع بالاستخدام البنادق الصيد و تريفور إمكانية التحكم في الطائرة في حالة الهروب، وجميعهم يستطيعون تخصيص سيارات لهم بالألوان والتجهيزات.

طريقة تحميل Grand Theft auto v

اذهب إلى متجر الألعاب Google play ، ثم اضغط على علامة البحث، في مكان البحث اكتب Grand ،Theft Auto 5 ثم حدد لعبة ذات تقييم عالي وعدد تحميل أكثر، اضغط على كلمة تحميل أو تثبيت

انتظر بضعة دقائق حتي يتم التحميل اللعبة، ثم اعطي السمحات التي يطلبها اللعبة، ثم قم بضبط الاعدادات اللعبة.

طريقة تحميل اللعبة جراند ثيفت للكمبيوتر

قم بالدخول الي موقع الرسمي الخاص بلعبة Grand Theft Auto، ثم اختر اصدار اللعبة المناسب معك، قم بالضغط علي تحميل، بعد التحميل قم بفك الضغط عن اللعبة، وبعدها سوف يتم تثبيت و تشغيل اللعبة، ولكن لتشغيل اللعبة علي الكمبيوتر يجب أن يكون متصل بالانترنت.

متطلبات اللعبة على هواتف الاندرويد و الايفون

توفير مساحة كحد أقصى 3 جيجا، ان يكون معالج ثماني النواة وأن يكون معالج أقصي سناب دراجون 865 أن تكون مساحة الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام، أن يكون الأندرويد على أقل 10، بالنسبة إلى آيفون أن يكون IOS 14.

موعد اصدار لعبة Grand Theft Auto V

أعلنت شركة روك ستار ان موعد تنزيل الاصدار الجديد من لعبة Grand Theft Auto V في 11 نوفمبر القادم.