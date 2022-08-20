نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن بالدرجات تنسيق المرحلة الثانية 2022/2023 الثانوية العامة والحد الأدنى للقبول للمرحلة الثانية علمي علوم ورياضة وأدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالتزامن مع اقتراب انطلاق فتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022، فنجد أن هناك اهتمام كبير من قبل آلاف الطلاب لكي يتم التعرف على التفاصيل الخاصة بالتنسيق المعلن من قبل وزارة التعليم العالي ومؤشرات القبول في الكليات المختلفة لمختلف الطلاب في جميع التخصصات سواء علمي علوم او علمي رياضة أو ادبي، فقد بدأت أعمال التسجيل في تنسيق المرحلة الأول للجامعات بداية من يوم الحادي عشر من شهر أغسطس، والتي استمرت حتى يوم السادس عشر من الشهر نفسه، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022 وأسماء الكليات المتاحة في المرحلة الثانية للطلاب.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 الثانوية العامة

وقد أكدت وزارة التعليم العالي أنه سوف يتم فتح باب التسجيل في تنسيق وتسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة رسميا بعدما يتم الاعلان عن نتائج التنسيق الخاصة بالمرحلة الاولى، والتي تعلن صباح يوم الاربعاء الموافق السابع عشر من شهر اغسطس، على ان يتم تحديد الحد الادنى للقبول في المرحلة الثانية للجامعات والمعاهد المتاحة، وقد اكدت الوزارة أن التسجيل سوف يكون الكترونيا من خلال موقع مكتب التنسيق بناء على مجموعة من الضوابط والاجراءات التي اكدت عليها، ليقوم الطالب التوجه الى الموقع وتحديد الرغبات الخاصة به ليتم تدوينها عبر الموقع بناء على معدلات وتنسيق القبول.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022

وتستهدف المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 269202 طالب، حيث يبدأ :

الحد الأدنى للمرحلة الثانية للشعبة العلمية 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%

والشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2022

ونجد أنه بناءً على الاحصائيات الخاصة بالاعداد التي تم قبولها في المرحلة الاولى لطلاب الثانوية العامة، فقد تم تحديد الاماكن الشاغرة في الكليات المختلفة، ليكون هناك بعض الاماكن في كليات العلوم، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، لكي يتم التسجيل بها من قبل الطلاب، وقد جاءت اهم الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي.

كلية الآداب.

كلية التجارة.

كلية التربية.

كلية الخدمة الاجتماعية.

كلية الإعلام (شعبة علمي رياضة).

كلية سياحة وفنادق.

كلية التربية الرياضية.

كلية التكنولوجيا والتنمية.

كلية التمريض.

كلية الألسن.

كلية الآثار.

كلية حقوق إنجليزي.

كلية دار العلوم.

كلية الفنون الجميلة.

كلية التربية النوعية.

بالاضافة الى كلية الحقوق.

الآن موقع تنسيق الجامعات هو أكثر ما يهتم بالوصول اليه عدد كبير من طلاب خريجي الثانوية العامة في هذا التوقيت، وذلك بعدما بدأت اعمال التسجيل في تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد 2022 خلال الايام الاخيرة، بناء على ما اعلنته وزارة التعليم العالي رسميا بخصوص الاجراءات الخاصة بالتسجيل والحدود الدنيا بمختلف الشعب

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، يتم استعداد وزارة التربية والتعليم العالي لتعلن عن تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 خلال الساعات المقبلة، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن موعد بداية الالتحاق للتسجيل في تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى أنه سوف يتم إعلان الحد الأدنى عن طريق المؤتمر الصحفي، ومن خلال هذه المقال سوف نوضح مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة.

كليات الزراعة المرحلة الثانية 2022 لجميع الشعب

– كلية زراعة الإسكندرية.

– كلية زراعة المنصورة.

– كلية زراعة سوهاج.

– كلية زراعة المنيا.

– كلية زراعة الوادي الجديد.

– كلية زراعة بنها بمشتهر.

– كلية زراعة كفر الشيخ.

– كلية زراعة مطروح بفوكه.

– كلية زراعة وموارد طبيعية أسوان.

– كلية زراعة بني سويف.

– كلية زراعة دمنهور.

– كلية زراعة القاهرة.

– كلية زراعة جنوب الوادي.

– كلية زراعة أسيوط.

– كلية زراعة دمياط.

– كلية زراعة الإسكندرية بسابا باشا.

– كلية زراعة عين شمس.

– كلية زراعة الزقازيق.

– زراعة المنوفية بشبين الكوم.

– زراعة قناة السويس بالإسماعيلية.

– زراعة طنطا زراعة الفيوم.