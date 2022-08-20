نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إسرائيل ترفع نسبة تزويد المياه للأردن والسلطة الفلسطينية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 20 أغسطس 2022 06:08 مساءً - دوت الخليج :- قال موقع "مكان" العبرية انه يستدل من تقارير مالية نشرتها شركة المياه الاسرائيلية "ميكوروت"، ان كميات المياه التي أمدّت اسرائيل بها الاردن والسلطة الفلسطينية ازدادت بنسبة خمسة وعشرين بالمئة (25%) خلال النصف الاول من العام الجاري قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت ستة وتسعين (96) مليون متر مكعب.

ونظرا لازمة المياه في الاردن ، يُتوقع ان تزداد كميات المياه التي تنقلها اسرائيل الى الاردن في السنوات المقبلة بعدّة اضعاف لتبلغ نحو 300 مليون كوب في العام.

وفي المقابل تزوّد المملكة اسرائيل بتيار كهربائي يتم توليده بواسطة الطاقة الشمسية، وتنوي إسرائيل عدم استهلاك مياه بحيرة طبريا، وبموجب ذلك سيتم ربط خط الأردن مع المضخات الموجودة في الخضيرة، إضافة الى خط جديد سيتم إنشاؤه في عكا.

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