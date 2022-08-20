عروض السيارات.. عبداللطيف جميل للتمويل الشخصي ورقم التواصل للاستفسار

عبداللطيف جميل للتمويل الشخصي حيث تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية لما تتمتع به من تفاني في التمويل الشخصي للسيارات، كما يقدم خدمات متنوعة للمشترين لشراء سياراتهم المفضلة، من خلال أقساط الدفع للأفراد الراغبين في شراء سيارة من الشركة، كما يقدم عروض متجددة على أنواع السيارات المختلفة من وقت لآخر، فيما يلي أحدث عروض سيارات عبداللطيف جميل.

عبداللطيف جميل للتمويل الشخصي

يمكن لجميع المواطنين في المملكة التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي عبر شركة عبد اللطيف جميل، فيما يلي طريقة التقديم على التمويل الشخصي:

قم بإرسال طلبك إلى الشركة إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد، عبر بوابة عبداللطيف التمويلية .

. تبدأ عملية التقدم للحصول على التمويل بتحديد نوع السيارة وشكلها وعلامتها التجارية بناءً على احتياجات وقدراتك.

يمكنه كتابة جميع البيانات التي تطلبها الشركة في نموذج الطلب.

ثم إرسال البيانات عبر رقم فاكس الشركة 012-693-0000.

وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد يحتاجون إلى بعض المستندات ، ومنها: صورة من بطاقة الهوية ، ونسخة من تصريح إقامتهم إذا كانوا من الأجانب المقيمين.

نسخة من رخصة القيادة الخاصة بالعميل.

يحتاج العميل إلى إحضار جميع المستندات المتعلقة بالعمل لتوضيح راتبه الشهري.

يجب عليك أيضًا تقديم مستندات توضح مكان إقامته.

عروض السيارات من عبداللطيف جميل

لدى عبد اللطيف جميل العديد من العروض، والتي تشمل العديد من أنواع السيارات، ومنها:

أول هذه العروض على سيارات بينراي الأساسية هو قسط شهري قدره 1،085 ريال سعودي حيث يمكن للعميل سدادها على مدى فترة تصل إلى 60 شهرًا.

العرض الثاني هو Coolray Basic وتبلغ أقساطه الشهرية 1،206 ريال سعودي ويتم سدادها على فترة 60 شهرًا.

سيارات Azcara Comfort 4 × 4 بأقساط شهرية 1،669 ريال، وسدادها يتوزع على 60 شهرًا.

العروض تشمل Yaris Sedan و Y Companions 1.5 حيث تبلغ الأقساط الشهرية 936 ريال، بشرط تسديدها خلال ستين شهر

يتوفر Corolla XLE 1.6 أيضًا بسعر 1،246 ريال سعودي شهريًا على أقساط شهريا موزعة على 60 شهرًا.

يبلغ سعر Corolla XLE المحدث 1،360 ريال سعودي ، بينما يبلغ سعر سيارة Bainray Luxury بقسط شهري قدره 1،226 ريال سعودي، ويتم دفع كلا النوعين على أقساط تصل إلى 60 شهرًا.

عروض السيارات من تويوتا 2022

تقدم شركة عبد اللطيف مجموعة من العروض لكل فترة ، فهي مخصصة لنوع معين من السيارات ، حيث توجد عروض على سيارات تويوتا للأفراد الذين يفضلون الدفع بالتقسيط، ونعرض لكم عروض تويوتا 2022 بالتقسيط كما يلي: