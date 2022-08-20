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عمر شويل - جدة شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444، يريد الكثير من الطلاب من استكمال دراستهم الجامعية، لهذا يتواجد عدة شروط للقبول في الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك لدراسة الماجستير أو البكالوريوس، وتمنح الجامعة الإلكترونية العديد من البرامج الدراسية المتخصصة في مجال الماجستير، إذ يمكن للطالب اختيار المجال الذي يريد دراسته.

القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444

تأسست الجامعة السعودية الإلكترونية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وهي من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تمنح خدمات تعليمية لمرحلة التعليم العالي، ابتداء من مرحلة البكالوريوس، علاوة على ذلك تمنح خدمات التعليم دائمة.

تم وقوع المركز الرئيسي للجامعة في مدينة الرياض، ولها فروع عديدة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى أن الجامعة تهدف إلى الحصول على جميع الاعتمادات الدراسية من المؤسسات الداخلية والخارجية لتحسين جودة المخرجات التعليمية.

شروط القبول في الجامعة السعودية الإلكترونية 1444

يمكن للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، إن يتقدم للتسجيل بالجامعة السعودية، بهدف الحصول على درجة البكالوريوس، فينبغي أن يكون هناك عدة شروط، منها:

يجب ألا يكون المتقدمون قد التحقوا بالكلية من قبل.

الحصول على شهادة الثانوية العامة.

ينبغي ألا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 21 سنة.

يجب أن يفي الأداء الدراسي للطلاب في المرحلة الثانوية بمستوى جيد.

ينبغي التقديم إلى شركة Deloitte وبعد تخطي شروط الترشيح، يتم بتقديم الطلب إلى الجامعة السعودية للعلوم والتكنولوجيا.

يجب تقديم الطلبات في تاريخ القبول المحدد الذي أعلنته الجامعة.

يجب أن يتقن الطلاب اللغة الإنجليزية.

ما المقصود بنظام التعليم الهجين

هو نظام يجمع بين التعلم الإلكتروني والتعليم المنتظم في الجامعة من خلال الحضور بالجامعة، بالإضافة إلى إن الجامعة تعمل مع جميع الجهات التعليمية داخل وخارج المملكة لمنح التخصص المطلوب في سوق العمل السعودي من أجل تطوير جيل قادر على المنافسة في سوق عمل الخريجين.

تعمل الجامعة أيضا جاهدة لتوضيح أهمية التعلم، مما يعاون على توفير أفضل تعليم ممكن للراغبين في إكمال دراساتهم والحصول على درجة متقدمة، سواء في مستوى الماجستير أو البكالوريوس.

وفي نهاية المقال نشير إلى أهمية جامعة السعودية الإلكترونية للحصول على عمل في مختلف مجالات الماجستير أو البكالوريوس، ولكن ينبغي الاستيفاء لجميع الشروط التي وضحناها بالأعلى.